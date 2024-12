Indiana Jones und der Große Kreis: Um diese Uhrzeit startet der Early Access

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Bethesda Softworks wird Indiana Jones und der Große Kreis am 9. Dezember für Xbox Series X|S, PC und im Xbox Game Pass veröffentlichen. Doch es geht auch früher los!

Wer die physische Collector’s- bzw. digitale Premium Edition des Action-Adventures vorbestellt hat oder als Game Pass-Abonnent das Premium Edition Upgrade, kann schon am 6. Dezember via Early Access mit Indy in ein neues Abenteuer gehen.

Bethesda Softworks hat jetzt darüber informiert, um wieviel Uhr der Early Access für Indiana Jones und der Große Kreis beginnt.

Wie ihr der globalen Karte entnehmen könnt, startet Indiana Jones und der Große Kreis am 6. Dezember, um 01:00 Uhr in den Frühzugriff.

Aufgepasst! Early Access für #IndianaJones und der große Kreis startet am 6. Dezember um 01:00 Uhr morgens! pic.twitter.com/3YRS0570qh — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) December 3, 2024