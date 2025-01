Indiana Jones und der Große Kreis: Update 3 für Februar geplant

Autor:, in / Indiana Jones und der Große Kreis

Mit einer neuen Statusmeldung auf Steam kündigt MachineGames das nächste Update zu Indiana Jones und der Große Kreis für Februar an.

Update 3 wird „Unterstützung für NVIDIAs Blackwell-Grafikprozessoren der neuesten Generation, neue Grafikfunktionen und -optionen sowie Fehlerbehebungen auf der Grundlage eures Feedbacks enthalten“.

Auch Probleme, die Spieler am davon abhalten 100 % zu erhalten, nicht an Lianen hochklettern können oder sich durch Wände in Sukhothai quetschen, sollen mit dem neuen Update der Vergangenheit angehören.