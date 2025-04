Indiana Jones und der Große Kreis: Xbox-Spiel auf der PS5 Pro in Bestform​

Das Action-Adventure Indiana Jones und der Große Kreis, entwickelt von MachineGames, wird auf der PlayStation 5 Pro in nativer 4K-Auflösung mit fortschrittlichem Raytracing laufen. Diese Version bietet damit auf der 749,- Euro teuren Konsole die beste Performance unter den Konsolen.

Auf der Xbox Series X hingegen erreicht das Spiel durchschnittlich 1800p mit dynamischer Auflösungsskalierung, wie Digital Foundry berichtet hatte.​ Nun wurde im PlayStation-Blog von MachineGames verkündet, dass das Spiel auf der PS5 Pro am besten von allen Konsolen laufen wird.

„Indiana Jones and the Great Circle in nativer 4K-Auflösung zu spielen, ist wirklich der beste Weg, um den Detailgrad zu würdigen, den das Team von MachineGames in jeden Winkel der Welt gesteckt hat“, äußerte Production Director John Jennings im PlayStation Blog.