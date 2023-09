Indiana Jones: Neuigkeiten zum Adventure erst 2024

Mit Starfield legte Game Director Todd Howard gerade erst einen Blockbuster in die Hände der Spieler. Doch der legendäre Videospielentwickler arbeitet auch an einem Adventure zu Indiana Jones.

Wie wir bereits wissen, stammt die Story zum Indiana Jones-Spiel aus der Feder von Howard selbst, der sich als großer Fans des Archäologen damit wohl auch einen Kindheitstraum erfüllt.

Das Spiel wird von MachineGames entwickelt, die durch die jüngsten Spiele der Shooter-Reihe Wolfenstein bestens bekannt sind.

Der Fokus von Howard lag in den letzten Jahren natürlich bei Starfield, obwohl er seinen Job für Indiana Jones bereits zur Hälfte erledigt hat, wissen wir nicht viel darüber.

Im nächsten Jahr wird man aber über das Projekt sprechen.

Howard schnitt in einem Interview mit Esquire das Thema Indiana Jones an und sagte: „Ich bin ein riesiger Indiana-Jones-Fan. Es kann auf einzigartige Weise in Videospiele übertragen werden. Das Spiel ist offensichtlich: Man erforscht Dinge. Es geht um ihn. Wenn man das Spiel spielt, wie hat man dann das Gefühl, dass man tatsächlich spielt und nicht nur zuschaut?“.