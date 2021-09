Indiana Jones: Spiel erscheint exklusiv für Xbox laut neuen Berichten

Autor:, in / Indiana Jones

Der Leaker „Shpeshal_Nick“ hat bekannt gegeben, dass das neue Indiana Jones Spiel, das von Microsoft, Bethesda und MachineGames in Partnerschaft mit LucasFilm Games entwickelt wird, exklusiv und nur für Xbox und PC erscheinen wird.

Schaut man sich die Entwickler und Studios an, war von Anfang davon auszugehen, wofür es eigentlich kein „Insider“-Wissen benötigt. Was viele bereits angenommen hatten, soll jetzt bestätigte Sache sein. Zuvor gabe es Mutmaßungen, dass Bethesda mit LucasFilm Games möglicherweise vor der Übernahme ein Indiana Jones-Spiel ausgehandelt haben könnte. Das ist nicht der Fall und somit erscheint Indiana Jones laut „Shpeshal_Nick“ nur für Xbox-Konsolen.

Indiana Jones erscheint somit „Console Exclusive“ nur für Xbox, während beispielsweise Star Wars Knights of The Old Republic Remake lediglich „Console Launch Exclusive“ veröffentlicht wird. „Launch Exclusive“ heißt, dass nur im Zeitfenster der Veröffentlichung (zwischen drei bis sechs Monaten) KOTOR zeitlich exklusiv für PS5 erscheint. Bei den ganzen verschiedenen Benennungen kann man schon einmal durcheinander kommen.

Indiana Jones befindet sich derweil noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Einen Mini-Teaser gibt es hier zu sehen.