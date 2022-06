Industria: Narrativer Shooter führt nach Ost-Berlin

Headup Games veröffentlicht den narrativen First-Person Shooter Industria für Xbox Series X|S und PlayStation 5.

Das Spiel des Entwicklers Bleakmill Games führt eine Frau aus Ost-Berlin Ende der 1980er Jahre in eine Paralleldimension und auf die Suche nach ihrem verschollenen Arbeitskollegen.

Das ist die Story von Industria

Die Straßen von Berlin sind am 09. November 198 voller Menschen. Tausende Autos rollen nach vier Jahrzehnten Teilung über die Innerdeutsche Grenze. Die Mauer ist endlich offen!

Zur selben Zeit verschwindet ein Mann in einer geheimen Forschungsanlage bei Ost-Berlin. Die Abschieds-Nachricht erreicht euch zu spät. Ihr fahrt zurück ins Büro, wo die Staatssicherheit bereits alle Unterlagen des Forschungsprojekts vernichtet hat. Der Komplex ist verlassen und menschenleer.

Die Suche nach Walter führt euch tief in das Zentrum der Anlage – mitten ins Herz des Universums, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Das dunkle Geheimnis lauert – gut verborgen – hinter dem Vorhang. Am Ende sind es grauenvolle Erkenntnisse und die Fragen nach Verantwortung, die euch immer tiefer in eine fremde, surreale und zugleich vertraute Welt eintauchen lassen.

Spielfeatures

Tiefgründige Story: Erlebt einen klassischen Story-getriebenen First-Person Shooter mit etwa 4 Stunden Spieldauer

Dichte Atmosphäre: Taucht ein in eine liebevoll gestaltete Welt voller Mysterien und lynchesker Surrealität

Tödliche Gefahr: Gegner lauern hinter jeder Ecke – setzt euch mit 4 verschiedenen Waffen zur Wehr

Einzigartiges Setting: Das Berlin zu Zeiten des Mauerfalls trifft auf eine surreale Parallel-Welt

Experimenteller Soundtrack: Synthesizer, akustische Instrumente und melancholischer Gesang