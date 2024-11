Infinity Nikki: Open World-Spiel 6 Monate PS-exklusiv

Infold Games hatte mit dem 5. Dezember kürzlich den Release für Infinity Nikki, auf PC, PlayStation 5, iOS und Android mit einem Trailer gefeiert. Im Trailer auf dem YouTube-Kanal wurde dieser ebenfalls gepostet. In der Endcard wurde bestätigt, dass Infinity Nikki für die PS5 sechs Monate zeitlich exklusiv sein wird. Eine Veröffentlichung für Xbox wäre damit im Juni 2025 möglich.

Mit über 30 Millionen Vorregistrierungen lädt Infinity Nikki Spieler auf der ganzen Welt dazu ein, die Welt von Miraland zu erkunden. Neben den Details, die im neusten Trailer enthüllt werden, werden die Fans auch zum ersten Mal den kompletten Infinity Nikki-Titelsong Together Till Infinity hören, der von der weltweiten Popsensation Jessie J gesungen wird.

Der fünfte Teil der beliebten Nikki-Franchise, bringt Nikki und ihre treue Begleiterin Momo zum ersten Mal auf PC und PS5 und markiert damit einen Meilenstein in der Geschichte der Serie.

Infinity Nikki, das von Kentaro Tominaga (Legend of Zelda: Breath of the Wild, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom) entwickelt wurde und von Fans und Neueinsteigern der Serie mit Spannung erwartet wird, haucht der Nikki-Reihe neues Leben ein und bietet ein Open-World-Erlebnis, das seinesgleichen sucht.

Die Spieler entdecken und erforschen eine charmante, lebendige Welt durch Aktivitäten wie Angeln, Tierpflege und Modewettbewerbe. Darüber hinaus wird eine Vielzahl von Charakteren die Welt durch stimmungsvolle und fesselnde Story-Quests erhellen, während die Schauplätze Nikki mit Jump’n’Run-Herausforderungen herausfordern, um ihre Bewegungs- und Erkundungswerkzeuge zu nutzen.

Nach der überaus erfolgreichen Closed Beta im letzten Monat können Spieler weltweit bald wieder durch die Welt schweben, gleiten und stürzen und dabei clever gestaltete Rätsel lösen, während sie die Möglichkeiten der gemütlichsten Open-World erkunden, die man sich vorstellen kann, mit schwebenden Papierkränen, rasenden Weinkeller-Minenwagen, mysteriösen Geisterbahnen und vielen anderen versteckten Geheimnissen, die es in einer sich ständig erweiternden und entwickelnden Welt zu entdecken gilt.