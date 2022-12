Injection 23: Ars Regia: Erweiterung zu Weihnachten zum Survival-Horrorspiel

Abramelin Games veröffentlicht eine Weihnachtserweiterung für das Horrorspiel Injection 23: Ars Regia.

Streift über einen festlich geschmückten Jahrmarkt mit Riesenrad, Karussells und weihnachtlicher Eisenbahnfahrt. Aber seid gewarnt vor gruseligen Weihnachtsmännern, die euch mit Tentakeln ans Leder wollen. Düstere Rentiere verfolgen euch mit rot leuchtender Nase in die dunklen Wälder, in denen weitere Kreaturen des Grauens über euch herfallen wollen. Stattet euch darum gut aus, um auch gegen die aggressiven Weihnachtselfen anzukommen.

Die Erweiterung steht ab heute, vom 23. Dezember bis zum 6. Januar zur Verfügung.

Injection 23: Ars Regia der Nachfolger von Injection 23: No Name, No Number und bildet den zweiten Teil einer Trilogie. Die Handlung spielt in einer abgelegenen spanischen Stadt. Es gilt, die dort lauernden Geheimnisse aufzudecken und herauszufinden, warum sich dort eine mysteriöse Organisation niedergelassen hat, um eine Reihe von Experimenten durchzuführen.

Das Spiel ist für Xbox One, PlayStation 4 und PC erschienen.