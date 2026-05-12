Injustice 3: Kampfspiel soll laut Insider beim SGF 2026 enthüllt werden

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Ein Insider-Bericht bringt die mögliche Enthüllung von Injustice 3 mit dem Summer Game Fest 2026 in Verbindung.

Zu Injustice 3 sind neue Gerüchte aufgetaucht, laut denen das Spiel im Rahmen des Summer Game Fest 2026 offiziell vorgestellt werden könnte.

Die aktuellen Informationen stammen von einem Insider, der behauptet, dass die Enthüllung des nächsten Injustice-Ablegers bereits für das diesjährige Event geplant sei. Weitere Details zum Spiel oder zum Umfang der Präsentation wurden bislang allerdings nicht genannt.

Eine mögliche Ankündigung würde zur langen Erwartungshaltung vieler Fans passen, nachdem NetherRealm Studios zuletzt hauptsächlich an Mortal Kombat 1 gearbeitet hatte.

Offiziell bestätigt wurde Injustice 3 bislang nicht. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen weiterhin als Gerücht betrachtet werden.

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7 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 214835 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.05.2026 - 08:05 Uhr

    Diese ganzen Kampfspiele sind nix für mich.
    NetherRealm kann gerne mal was anderes entwickeln.

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  2. Evilski 56160 XP Nachwuchsadmin 7+ | 12.05.2026 - 08:11 Uhr

    Ich fand Injustice2 schon ziemlich gut. Aber du hast Recht, sie könnten auch mal was anderes machen.

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  4. Ash2X 335800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.05.2026 - 08:37 Uhr

    Mal ist das nächste Projekt wieder MK, mal Injustice… Ein neuer Teil wäre nett, aber sie müssen das Gameplay endlich mal richtig anfassen.
    Man kann sich reinarbeiten, trotzdem ist es unfassbar steif.

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    • Rotten 121865 XP Man-at-Arms Bronze | 12.05.2026 - 09:07 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Den Eindruck hatte ik och immer, wäre top wenn die Bewegungen flüssiger un schneller werden 🤜🏻

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  5. RumRoGERs 149485 XP Master-at-Arms Onyx | 12.05.2026 - 08:49 Uhr

    Das wäre mega cool. Injustice2 war top, das hat sich so schön wuchtig angefühlt.
    Meine Verlobte hasst die Reihe weil Superman so hart auf den Sack bekommt.

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