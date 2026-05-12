Injustice 3: Kampfspiel soll laut Insider beim SGF 2026 enthüllt werden

Zu Injustice 3 sind neue Gerüchte aufgetaucht, laut denen das Spiel im Rahmen des Summer Game Fest 2026 offiziell vorgestellt werden könnte.
Die aktuellen Informationen stammen von einem Insider, der behauptet, dass die Enthüllung des nächsten Injustice-Ablegers bereits für das diesjährige Event geplant sei. Weitere Details zum Spiel oder zum Umfang der Präsentation wurden bislang allerdings nicht genannt.
Eine mögliche Ankündigung würde zur langen Erwartungshaltung vieler Fans passen, nachdem NetherRealm Studios zuletzt hauptsächlich an Mortal Kombat 1 gearbeitet hatte.
Offiziell bestätigt wurde Injustice 3 bislang nicht. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen weiterhin als Gerücht betrachtet werden.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Diese ganzen Kampfspiele sind nix für mich.
NetherRealm kann gerne mal was anderes entwickeln.
Ich fand Injustice2 schon ziemlich gut. Aber du hast Recht, sie könnten auch mal was anderes machen.
Ich würde mich freuen, hatte viel Spaß mit Injustice 2.
Mal ist das nächste Projekt wieder MK, mal Injustice… Ein neuer Teil wäre nett, aber sie müssen das Gameplay endlich mal richtig anfassen.
Man kann sich reinarbeiten, trotzdem ist es unfassbar steif.
Den Eindruck hatte ik och immer, wäre top wenn die Bewegungen flüssiger un schneller werden 🤜🏻
Das wäre mega cool. Injustice2 war top, das hat sich so schön wuchtig angefühlt.
Meine Verlobte hasst die Reihe weil Superman so hart auf den Sack bekommt.
Gab ja auch ein alternatives Ende, bei dem er ordentlich ausgeteilt hat, war für jeden was dabei.