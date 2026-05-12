Injustice 3: Kampfspiel soll laut Insider beim SGF 2026 enthüllt werden

Ein Insider-Bericht bringt die mögliche Enthüllung von Injustice 3 mit dem Summer Game Fest 2026 in Verbindung.

Zu Injustice 3 sind neue Gerüchte aufgetaucht, laut denen das Spiel im Rahmen des Summer Game Fest 2026 offiziell vorgestellt werden könnte.

Die aktuellen Informationen stammen von einem Insider, der behauptet, dass die Enthüllung des nächsten Injustice-Ablegers bereits für das diesjährige Event geplant sei. Weitere Details zum Spiel oder zum Umfang der Präsentation wurden bislang allerdings nicht genannt.

Eine mögliche Ankündigung würde zur langen Erwartungshaltung vieler Fans passen, nachdem NetherRealm Studios zuletzt hauptsächlich an Mortal Kombat 1 gearbeitet hatte.

Offiziell bestätigt wurde Injustice 3 bislang nicht. Entsprechend sollten die aktuellen Informationen weiterhin als Gerücht betrachtet werden.