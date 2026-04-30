Injustice 3: Neuer Hinweis bestätigt das geheime DC-Projekt von NetherRealm

Ein Warner-Bros.-Künstler bestätigt Injustice 3 in seinem Lebenslauf und liefert den bislang deutlichsten Hinweis auf das neue DC-Kampfspiel.

Ein interner Lebenslauf eines aktuell bei Warner Bros. Games beschäftigten Künstlers bestätigt erstmals eindeutig die Entwicklung von Injustice 3.

Die Projektliste des Mitarbeiters führt neben mehreren AAA-Titeln wie dem bestätigten Nachfolger zu Hogwarts Legacy auch zwei unangekündigte Spiele – darunter die klare Nennung von Injustice 3.

Die Erwähnung liefert den bislang stärksten Hinweis darauf, dass NetherRealm Studios nach Mortal Kombat tatsächlich zur DC-Reihe zurückkehrt. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Sprecher von Superman und Aquaman auf einer Convention angedeutet, dass ein dritter Teil in Arbeit sei, doch fehlte bislang belastbares Material über bloße Aussagen hinaus.

Die neue Entdeckung deckt sich mit früheren Informationen aus dem Umfeld von DC Studios. Deren CEO James Gunn bestätigte, dass Gespräche mit NetherRealm und Rocksteady über zukünftige Spiele auf Basis von DC-Marken geführt wurden.

Auch Creative Lead Ed Boon erklärte bereits, dass das Team schon 2021 eine Entscheidung über sein nächstes Projekt getroffen habe und er selbst eine Rückkehr zu Injustice anstrebe.

Seit Injustice 2 aus dem Jahr 2017 folgten zwei Mortal-Kombat-Veröffentlichungen, wodurch Fans der DC-Reihe fast ein Jahrzehnt auf ein Lebenszeichen warten mussten. Da seit dem letzten Release des Studios inzwischen rund drei Jahre vergangen sind, deutet der Zeitpunkt darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Vorproduktion abgeschlossen sein könnte.

Die jüngsten Titel des Studios benötigten im Schnitt drei bis vier Jahre Entwicklungszeit, was eine offizielle Enthüllung in absehbarer Zukunft wahrscheinlich erscheinen lässt.

Bis zu einer Bestätigung durch NetherRealm bleibt der Leak jedoch ohne formelle Ankündigung. Die Hinweise verdichten sich, doch eine offizielle Vorstellung von Injustice 3 steht weiterhin aus.