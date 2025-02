INK CONSOLE: Crowdfunding-Kampagne für interaktives E-Book

Der unabhängige Hersteller und kreative Entwickler Singular 9 startet am 1. März eine CrowdSupply-Kampagne zur Finanzierung von INK CONSOLE, seinem neuen Open-Source-System für textbasierte Spiele.

INK CONSOLE ist eine innovative Mischung aus einem E-Reader und einer Spielkonsole, die die Art und Weise, wie man Geschichten erlebt, neu definieren soll. Diese einzigartige Plattform ermöglicht es, beim Lesen zu spielen und das traditionelle Lesen in ein interaktives Abenteuer zu verwandeln, das von klassischen Computerspielen und Choose-Your-Own-Adventure-Büchern inspiriert ist.

Mit INK CONSOLE wird das Lesen dynamisch: In Schlüsselmomenten der Geschichte werdet ihr aufgefordert, Entscheidungen zu treffen, und eure Reise wird durch die Entscheidungen, die ihr unterwegs trefft, beeinflusst. Und indem die Plattform mit einem einfach zu bedienenden Entwicklungskit für andere geöffnet wird, kann jeder seine eigenen Abenteuer schreiben und programmieren.

Neben dem ansprechenden Design, dem E-Ink-Bildschirm und dem schlanken Formfaktor ermöglicht die erzählerische Oberfläche der INK CONSOLE neue Arten von Erlebnissen. Das Betriebssystem verfügt über ein umfassendes Inventarsystem, in dem die auf der Reise gesammelten Gegenstände angezeigt und verwaltet werden können, um sie bei neuen Herausforderungen zu verwenden. Für Abenteuer- und Rollenspielgeschichten können die Spieler auf ein System für den Gesundheitszustand zurückgreifen, das eine zusätzliche Strategieebene bietet.

„Die Idee zu Ink Console entstand aus dem Wunsch, die Magie von Textadventures wie dem 1980er-Klassiker Zork I einem neuen Publikum nahe zu bringen, das mit diesen Spielen nicht vertraut ist“, so Dana, Gründerin von INK CONSOLE. „Ich habe mich auch sehr von der beliebten Choose Your Own Adventure-Buchreihe inspirieren lassen“.