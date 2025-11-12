inKONBINI: One Store. Many Stories: Entspannte Simulation mit nostalgischer Ästhetik

2 Autor: , in News / inKONBINI: One Store. Many Stories
inKONBINI: One Store. Many Stories ist eine entspannte Lebens-Simulation, in der ihr einen kleinen Laden führt.

inKONBINI: One Store. Many Stories ist ein entspanntes, meditatives Spiel über Verbundenheit, Nostalgie und die stille Schönheit des Alltags.

Übernehmt die Rolle von Makoto Hayakawa, einer Studentin, die in den 1990er Jahren eine Pause vom Studium einlegt, um sich um einen kleinen Laden in einer Kleinstadt zu kümmern, während ihre Tante weg ist.

Füllt die Regale auf, helft euren Kunden, hört euch ihre Geschichten an und seht, wie sich selbst die kleinsten Entscheidungen, die ihr trefft, auf ihr Leben auswirken können.

Features:

  • Taucht ein in eine entspannte und friedliche Umgebung, die von der nostalgischen Ästhetik längst vergangener Zeiten geprägt ist.
  • Findet Freude an der täglichen Routine. Überprüft den Lagerbestand, plant, welche Produkte in den Verkauf kommen sollen, und bestellt die Lieferung für gefragte Waren.
  • Erkundet jeden Winkel des Ladens, um die Erinnerungen zu entdecken, die er birgt, und alle Handlungsstränge zusammenzufügen.
  • Nehmt das Festnetztelefon, um mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Bittet eure Tante um Rat, ruft den Lieferservice an und unterhaltet euch mit den Stammkunden des Ladens!
  • Hört euch die Geschichten eurer Kunden an und helft ihnen, sich in ihrem Leben zurechtzufinden, indem ihr ihnen in verzweigten Gesprächen mit sinnvollen Entscheidungen zur Seite steht.
  • Pflegt zwischenmenschliche Beziehungen nach dem japanischen Konzept „ichi-go, ichi-e“ (einmal, eine Begegnung), das im Mittelpunkt des Erlebnisses steht.

inKONBINI: One Store. Many Stories wird im April2 026 für PC, Mac, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch veröffentlicht.

  1. Homunculus 277320 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.11.2025 - 16:05 Uhr

    Sieht echt hübsch aus.

    Man kann sogar mit dem Gacha Automat interagieren 😱

  2. Katanameister 241860 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 12.11.2025 - 16:15 Uhr

    Ist nicht mein Ding, bin auch nicht der Typ für solche gemütlichen Spiele.

