inKONBINI: One Store. Many Stories: Erscheint zum Release direkt im Xbox Game Pass

inKONBINI: One Store, Many Stories wird zum Launch am 30. April 2026 direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein und zeigt sich jetzt im neuen Trailer.

inKONBINI: One Store, Many Stories wird zum Release am 30. April 2026 direkt im Xbox Game Pass erscheinen und damit sofort zum Launch einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Der Titel wurde im Rahmen des ID@Xbox Showcase präsentiert und erhielt dort einen neuen exklusiven Trailer.

Das Spiel wird vom Publisher Beep Japan gemeinsam mit dem Entwickler Nagai Industries veröffentlicht und kostet in der Standard Edition 24,99 US-Dollar.

inKONBINI ist von den ruhigen Alltagsmomenten eines japanischen Convenience Stores der frühen 1990er Jahre inspiriert. Spieler übernehmen die Rolle von Makoto Hayakawa, einer Studentin, die Nachtschichten in einem kleinen Laden arbeitet.

Im Mittelpunkt stehen alltägliche Aufgaben im Store, verzweigte Dialoge sowie Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen. Durch Interaktionen mit Stammkunden entstehen persönliche Beziehungen, während nach und nach intime Geschichten aus der Nachbarschaft enthüllt werden.

Der neue Trailer zeigt erstmals ausführlicher die Atmosphäre und das Gameplay auf Xbox-Plattformen und vermittelt einen Eindruck vom ruhigen, erzählerischen Spielstil.