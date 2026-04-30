inKONBINI: One Store. Many Stories: Gemütliche Slice-of-Life-Simulation ab sofort im Xbox Game Pass

inKONBINI: One Store. Many Stories startet ab sofort im Xbox Game Pass und verbindet eine ruhige Slice-of-Life-Erfahrung mit leichten Simulationselementen im Alltag eines kleinen japanischen Dorfladens.

Im Mittelpunkt steht Makoto Hayakawa, eine Studentin, die ihren Sommer hinter der Kasse eines Konbinis in einer farbenfrohen, vom Japan der frühen 1990er Jahre inspirierten Welt verbringt und dort schrittweise in den Rhythmus eines unscheinbaren, aber detailreichen Alltags eintaucht.

Regelmäßige Tätigkeiten wie das Auffüllen von Regalen, das Sortieren der Auslage und die Vorbereitung des Geschäfts prägen den Tagesablauf, während der Fokus klar auf der ruhigen Atmosphäre und nicht auf klassischen Management-Zielen liegt. Zwischen diesen Routinen eröffnet das Spiel die Möglichkeit, den Laden und seine Umgebung zu erkunden und kleine Details im Umfeld zu entdecken.

Über unterschiedliche Dialogpfade und Entscheidungen entwickeln sich nach und nach Beziehungen zu Stammkunden, deren persönliche Geschichten sich mit dem Alltag der Protagonistin verweben und die Nachbarschaft als lebendiges soziales Gefüge darstellen.