inKONBINI: One Store. Many Stories: Gemütliche Slice-of-Life-Simulation ab sofort im Xbox Game Pass

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Image: Beep Japan Inc.

inKONBINI: One Store. Many Stories startet direkt im Xbox Game Pass und setzt auf ruhiges Alltags-Storytelling.

inKONBINI: One Store. Many Stories startet ab sofort im Xbox Game Pass und verbindet eine ruhige Slice-of-Life-Erfahrung mit leichten Simulationselementen im Alltag eines kleinen japanischen Dorfladens.

Im Mittelpunkt steht Makoto Hayakawa, eine Studentin, die ihren Sommer hinter der Kasse eines Konbinis in einer farbenfrohen, vom Japan der frühen 1990er Jahre inspirierten Welt verbringt und dort schrittweise in den Rhythmus eines unscheinbaren, aber detailreichen Alltags eintaucht.

Regelmäßige Tätigkeiten wie das Auffüllen von Regalen, das Sortieren der Auslage und die Vorbereitung des Geschäfts prägen den Tagesablauf, während der Fokus klar auf der ruhigen Atmosphäre und nicht auf klassischen Management-Zielen liegt. Zwischen diesen Routinen eröffnet das Spiel die Möglichkeit, den Laden und seine Umgebung zu erkunden und kleine Details im Umfeld zu entdecken.

Über unterschiedliche Dialogpfade und Entscheidungen entwickeln sich nach und nach Beziehungen zu Stammkunden, deren persönliche Geschichten sich mit dem Alltag der Protagonistin verweben und die Nachbarschaft als lebendiges soziales Gefüge darstellen.

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5 Kommentare Added

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  2. I Legend l 33675 XP Bobby Car Geisterfahrer | 30.04.2026 - 14:57 Uhr

    „Slice of Life Simulation“… wow… man lernt über sein Hobby nie aus 🙂

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  3. Vayne1986 47695 XP Hooligan Bezwinger | 30.04.2026 - 15:05 Uhr

    Ist nichts für mich. Wünsche allen, die es mögen, viel Spaß. 🙂

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  4. de Maja 339695 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 30.04.2026 - 15:10 Uhr

    Ehm nee, hasse einkaufen schon richtig und dann noch selber einen Laden ausrichten und mit nervigen Kunden quatschen, absooooolut kein Bock drauf.

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