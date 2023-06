Inkulinati: Ulkiges Getier im Content-Update

Autor:, in / Inkulinati

Entwickler Yaza Games und Publisher Daedalic Entertainment haben das zweite große Update von Inkulinati, dem spaßigen, aber herausfordernden Mittelalter-Strategie-Titel, veröffentlicht.

Das Update enthält viele Änderungen und Verbesserungen, die zu großen Teilen auf Spieler-Feedback basieren. Dazu gehören neue Monster, neue Talente, ein neuer Kampf-Typ, Gameplay-Updates und vieles mehr.

Zur Feier des Updates ist Inkulinati im Rahmen der Steam Midweek Madness vom 5. Juni um 19 Uhr bis zum 8. Juni um 19 Uhr um 30 % reduziert. Das neue Update ist ab heute auf Xbox One und Xbox Series X|S via Xbox Game Preview und Game Pass oder auf PC und Mac via Steam Early Access, GOG Early Access und dem Microsoft Store (PC) erhältlich.

Inkulinati mag auf den ersten Blick unschuldig und skurril erscheinen, ist in seinem Kern jedoch ein komplexes und herausforderndes Strategiespiel. Das Team von Yaza hat auf das Spieler-Feedback gehört und Wünsche und Verbesserungen im zweiten großen Update umgesetzt. Dazu gehören:

Neue Monster: Zwei Hasen (die größere und bösartige Version der Kaninchen), Bienen (mit tödlichen Stichen und kleinen Hüten) und der allmächtige Drache (das mächtigste Biest in Inkulinati).

Zwei Hasen (die größere und bösartige Version der Kaninchen), Bienen (mit tödlichen Stichen und kleinen Hüten) und der allmächtige Drache (das mächtigste Biest in Inkulinati). Neue Unterschlüpfe: Eine neue Art des Gefechts im Reise-Modus. Die Monster-Unterschlüpfe sind ein Element auf dem Kampffeld, aus dem immer wieder gegnerische Monster auftauchen. Spieler gewinnen den Kampf nur, wenn alle Monster-Unterschlüpfe auf dem Schlachtfeld zerstört werden – und alle Gegner.

Neues Fakultät-System: Wenn Spieler ihre Reise starten, können sie jetzt eine Fakultät auswählen. Diese ist vergleichbar mit einer Charakterklasse. Sie bestimmt ihre Spezialität als Inkulinati-Meister. Die neun Fakultäten ermöglichen verschiedene Strategien und Synergien, die speziell für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Spieler designt wurden. Hassen es Spieler, herumgeschubst und vom Schlachtfeld gestoßen zu werden oder suchen sie doch eher nach einer Strategie, um Ketzer zu besiegen? Für jeden strategischen Fokus gibt es eine Fakultät.

Neue Gameplay-Updates: Das zweite große Content-Update bringt zudem viele Verbesserungen, um die Herausforderung und den Wiederspielwert zu erhöhen. Dazu gehört ein neuer Akt, der nach dem zweiten Abschluss des Reise-Modus freigeschaltet wird, ein Leaderboard, ein Rating-System, neue Begegnungen im Reise-Modus (Spieler sollten nach dem Alchemisten und der Prinzessin Ausschau halten) und neue Hand-Aktionen.

Die Schätze des neuen Updates gibt es im Trailer zu sehen: