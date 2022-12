Inside Xbox: Eigenes Studio für Videoproduktionen, laut Gerücht

Ein Tweet von Todd Kauman, Senior Producer bei Xbox Marketing, sorgt derzeit für Spekulationen darüber, ob Xbox ein eigenes Video-Produktionsstudio baut.

„Ich habe den Tag mit dem Team in unserem kürzlich fertiggestellten Xbox Studio verbracht. Ich bin wirklich begeistert, was wir in dieser Einrichtung alles erreichen können. Es riecht immer noch wie ein neues Auto!“, gab Reddit User yungslimee den Text des gelöschten Tweets wieder.