Insomniac Games: CEO Ted Price kündigt Ruhestand an

Eine Personalveränderung bei Insomniac Games gibt es auf der Führungsebene. Nach mehr als 30 Jahren verlässt Ted Price als CEO das von ihm gegründete Studio. Er lässt Ende März die Spielebranche hinter sich und geht in den Ruhestand.

Seinen Platz nehmen in der neuen Co-Führung Chad Dezern (vormals Head of Creative), Ryan Schneider (vormals Head of Brand and Leadership Strategy) und Jen Huang (vormals CFO) an.

Nachdem er diesen Schritt letzte Woche dem Team mitgeteilt hatte, machte Price es jetzt öffentlich.

Über seine Entscheidung sagte er:

„Trotz eines herausfordernden Jahres 2024 hat sich Insomniacs voll und ganz auf die Entwicklung von Spielen für unsere Fans konzentriert. Als Ergebnis der Beharrlichkeit und Zusammenarbeit des Teams befinden wir uns in einer der stärksten Positionen, die wir seit Jahren erlebt haben, wobei jedes Spiel in der Entwicklung wunderschön aussieht und sich fantastisch spielt.“ „Deshalb habe ich mich letzte Woche wohl gefühlt, als ich dem Insomniac-Team ankündigte, dass ich mich Ende März aus der Branche zurückziehen werde, nachdem ich das unglaubliche Glück hatte, eine so erfüllende Karriere in der Spielebranche zu genießen. Heute teile ich diese Nachricht einem breiteren Publikum mit.“ „Ich habe diese Entscheidung eigentlich schon letztes Jahr getroffen. Nach über 30 Jahren an der Spitze von Insomniac war es für mich einfach an der Zeit, zur Seite zu treten und andere den Weg für unser Team ebnen zu lassen.“ „Im vergangenen Jahr hatte ich die Gelegenheit, mit dem Führungsteam von Insomniac zusammenzuarbeiten, um einen Nachfolgeplan zu erstellen, von dem ich weiß, dass er die nötige Kontinuität, Stabilität und starke Führung bieten wird, um in den nächsten Jahrzehnten mehr von dem zu liefern, was unsere Fans schätzen.“

Die neue Führungsriege sagte über die Zukunft des Entwicklerstudios, das in jüngster Zeit für Spielehits wie Marvel’s Spider-Man und Ratchet & Clank: Rift Apart bekannt ist:

„Unser gemeinsames Ziel ist es, das zu bewahren, was Insomniac seit mehr als 30 Jahren auszeichnet, und gleichzeitig zu erforschen, wie wir uns strategisch weiterentwickeln können, um auch in den kommenden Jahrzehnten erfolgreich zu sein. Wir werden weiterhin unsere Studiokultur in den Vordergrund stellen, die auf Transparenz und Zusammenarbeit aufbaut. Wir streben einen Arbeitsplatz an, an dem unsere Mitarbeiter die beste Arbeit ihrer Karriere leisten können.“ „Was bedeutet das alles für unsere Spieler und Fans? Wir werden weiterhin die Spiele entwickeln, die ihr liebt, und uns gleichzeitig um die Menschen kümmern, die sie entwickeln. Dies steht im Einklang mit unserer Studio-Vision, einen positiven und dauerhaften Einfluss auf das Leben der Menschen zu haben.“