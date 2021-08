Instant Sports Paradise: Veröffentlichung für Xbox-Konsolen im Herbst 2021

Autor:, in / Instant Sports Paradise

Instant Sports Paradise soll im Herbst 2021 für Xbox Series X/S und Xbox One veröffentlicht werden.

Wenige Tage vor dem Abflug nach Paradise Island bedauern Just For Games, PID Games und Breakfirst, mitteilen zu müssen, dass die digitale Reise auf PlayStation 4 und Nintendo Switch eine leichte Verzögerung erfährt und erst am 1. September 2021 landen wird.

Für das Flugzeug mit den physischen Versionen für die Nintendo Switch ist keine Verzögerung zu erwarten, diese werden ab dem 27. August 2021 erhältlich sein.

Instant Sports Paradise wird im Herbst 2021 auch auf Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen, mit einer physischen Version für die Sony-Konsole.