Instruments of Destruction: Zerstört demnächst auch alles auf Konsolen

Instruments of Destruction wird in diesem Jahr auch auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 die reinste Zerstörung anrichten.

Instruments of Destruction, der explosive Physik-Spielplatz des legendären Ein-Mann-Entwicklers Radiangames, zerschmettert heute alles, was ihm im Weg steht, um Teil des wachsenden Katalogs eigenständig veröffentlichter Spiele von Secret Mode zu werden.

Das Spiel wurde ursprünglich im Mai 2024 für den PC veröffentlicht und ist in erster Linie das Werk von Luke Schneider, Gründer von Radiangames und ehemaliger Lead Technical Designer des Open-World-Destruction-Hits Red Faction: Guerilla.

In Instruments of Destruction schlüpft ihr in die Rolle eines neuen Mitarbeiters von Sharpe Industries, einem Unternehmen, das sich auf eine Sache spezialisiert hat: den Bau riesiger Maschinen, mit denen ihr in einer spektakulären, physikbasierten und hochgradig zerstörbaren Welt Chaos anrichten könnt.

Stellt euch in der Hauptkampagne 50 blutigen Herausforderungen und nutzt vorgefertigte Maschinen, um eine Vielzahl immer schwieriger werdender Aufgaben zu bewältigen, bevor ihr in 25 „Build & Destroy”-Missionen mit euren selbstgebauten Fahrzeugen die Grundlagen des Abrissdesigns erlernt.

Nutzt dann all eure Erfahrungen im Sandbox-Modus, wo ihr eure eigenen mechanischen Monster bauen und auf anpassbaren Inseln Chaos anrichten könnt – mit einem einzigen Ziel: zerstören!

Diese explosive Neuigkeit hat eine Kettenreaktion ausgelöst, die dazu geführt hat, dass Instruments of Destruction noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Es werden dieselben Inhalte wie in der PC-Version erwartet – einschließlich vollständiger Fahrzeuganpassung – mit Optimierungen für die Zielplattformen.