Insurgency: Sandstorm: Boots on the Ground-Trailer veröffentlicht

Insurgency: Sandstorm schwingt sich am 29. September auf die Konsolen!

Focus Entertainment und New World Interactives Platzhirsch der taktischen Co-Op Shooter Insurgency: Sandstorm erscheint am 29. September für PlayStation 4 und Xbox One.

In Insurgency: Sandstorm finden sich Spieler in taktischen Feuergefechten auf engstem Raum wieder, wo die kleinste Entscheidung Konsequenzen haben kann. Dank detailliertem und realistischem Sounddesign ist es möglich, Gegner allein über die Ohren zu lokalisieren.

Ohne über Kimme und Korn zu schießen ist zudem keine besonders gute Idee – außer man steht darauf, ein Scheunentor selbst aus drei Metern Entfernung nicht zu treffen. Akkurates Waffenverhalten und korrekte Flugbahnen sind Teil der Spielessenz.

Ein ganzes Arsenal an Ausrüstung, Klassen und kosmetischer Items gepaart mit vielen Spielmodi! Wählt zwischen verschiedenen Klassen, gestaltet eure Soldaten so, wie wir es wollt und spezialisiert sie mit gesonderten Waffen und über die Ausrüstung.

Taktische Zusammenarbeit zwischen den Klassen ist essenziell und jede individuelle Entscheidung kann tödliche Auswirkungen haben – es gilt zusammen zu arbeiten und gemeinsam zu wachsen. Kämpft euch durch sieben Spielmodi, von klassischer PvP Action bis zu großangelegten Co-Op Operationen gegen die KI ist alles mit dabei.