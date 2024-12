Insurgency: Sandstorm: Crossplay und ein neues Update

Focus Entertainment und New World Interactive freuen sich, die Veröffentlichung eines neuen großen Inhaltsupdates für Insurgency: Sandstorm mit Update 1.17 Operation: Resurgence verkünden zu können.

Erhältlich auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store, bringt diese Operation Global Crossplay ins Spiel, sowie neue Waffen, die Rückkehr von Skirmish als zeitlich begrenzter Spielmodus und kostenlose kosmetische DLC-Sets und Patches. Neu hinzugefügte kosmetische Premium-DLC-Sets sind jetzt in der Ultimate Edition, dem Year 3 Pass oder einzeln erhältlich.

Seht euch den Launch-Trailer jetzt an, um die neuesten Inhalte von Insurgency: Sandstorm zu entdecken:

Das lang erwartete Global Crossplay-Feature ist jetzt in Insurgency: Sandstorm verfügbar! PC-, PlayStation- und Xbox-Spieler können jetzt Versus- und Kooperativ-Modi gemeinsam genießen.

Zur Feier dieser Veröffentlichung wurde Skirmish zum Pool der zeitlich begrenzten Spielmodi hinzugefügt. Erobert feindliche Ziele, zerstört Waffenlager und kämpft in hochtaktischen Matches mit Spielern von allen Plattformen.

Mit Operation: Resurgence kommen drei neue Sturmgewehre ins Spiel: das taktische WCX-Gewehr für die Sicherheitskräfte, das italienische AR-7090 für die Aufständischen und das Bullpup-Gewehr F2000 für beide Teams.

Zusätzlich zu diesen Waffen können sich die Spieler auch über kostenlose kosmetische DLCs für jede Fraktion freuen: das Waffenskin-Set „Pockets“ und das Ausrüstungsset „Survivor“ für die Sicherheitskräfte und das Skin-Set „Nationalstolz“ und das Ausrüstungsset „Revolte“ für die Aufständischen.

Insurgency: Sandstorm ist verfügbar auf PS4, Xbox One, Steam, EGS, Microsoft Store, Game Pass und jetzt auch nativ auf PS5 und Xbox Series X in 4K 60 FPS und mit globalem Crossplay. Schaut euch die Rabatte an (bis zu 67% Rabatt) und entdeckt die Ultimate Edition, die das Basisspiel und Pässe für Jahr 1, Jahr 2 und Jahr 3 enthält.