Insurgency: Sandstorm: Neues Content Update jetzt verfügbar

Focus Entertainment und New World Interactive freuen sich, die Veröffentlichung eines neuen großen Inhaltsupdates für Insurgency: Sandstorm mit Update 1.19, Operation: Shell Shock, bekannt zu geben.

Diese Operation ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store verfügbar und bietet neue Waffen, den zeitlich begrenzten Spielmodus „ChadTeam666“ sowie zusätzliche Patches. Neu hinzugefügte Premium-Kosmetik-DLC-Sets sind ebenfalls in der 4-Year Anniversary Edition, dem Year 4 Pass oder einzeln erhältlich.

Mit Operation: Shell Shock kommen zwei neue kostenlose Schrotflinten ins Spiel: die heiß begehrte S12K für die Sicherheitskräfte und die US12 für die Aufständischen. Die Sicherheitskräfte seilten sich in einer gezielten Operation in feindliches Gebiet ab, räumten Stellungen mit Schrotflinten und eroberten das Gebiet von den dort verschanzten Aufständischen zurück. Macht euch bereit für intensive Nahkämpfe, während der Kampf um die Kontrolle eskaliert!

Das neuste Update führt ein neues Challenge System ein, welches tägliche, wöchentliche und dauerhafte Ziele beinhaltet und Spieler mit Credits belohnt, welche die In-Game Aufgaben abschließen.

Für eine gruselige Wendung der Ereignisse hat sich ChadTeam666 dem Pool der zeitlich begrenzten Spielmodi angeschlossen. Voll ausgerüstet und untot. Deine Truppe aus vampirischen Spezialeinheiten nimmt es in diesem hochintensiven Checkpoint-Modus mit Wellen von zombifizierten Feinden auf. Operiere im Schutz der Dunkelheit gegen eine überwältigende Übermacht.

Neue Waffen: S12K, US12

Zeitlich begrenzter Spielmodus: ChadTeam666

Kostenlose kosmetische Item

Kostenpflichtige Items:

Neues Security Gear Set: Climber

Climber Neues Insurgent Gear set: Vandal

Vandal Neues Security Waffen Skin Set: Wheat

Wheat Neues Insurgent Waffen Skin Set: Dragon Skin

Insurgency: Sandstorm ist jetzt verfügbar für PS4, Xbox One, Steam, EGS, Microsoft Store, PS5 und Xbox Series X mit 4K 60 FPS und Crossplay.