Insurgency: Sandstorm: Operation: Clear Sight bringt neue Inhalte und Premium‑Sets

Focus Entertainment und New World Interactive haben das neue Inhaltsupdate 1.20 – Operation: Clear Sight für Insurgency: Sandstorm veröffentlicht. Das Update steht auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS sowie auf PC über Steam, Microsoft Store und Epic Games Store bereit.

Neben kostenlosen Inhalten gibt es auch neue Premium‑Cosmetics, die einzeln, im Year 4 Pass oder in der 4‑Year Anniversary Edition erhältlich sind.

Im kostenlosen Teil des Updates erweitert Operation: Clear Sight das Spiel um zwei neue Visiere – das Romero T8 für die Security‑Fraktion und das PKO‑6 für die Insurgents. Zudem wurden die Level‑3‑Herausforderungen überarbeitet, der Mod‑Editor verbessert und zusätzliche kostenlose kosmetische Items sowie neue Anpassungsoptionen für Outfits integriert.

Inhaltlich dreht sich das Update um die Rückkehr des Jackal, der in der Stadt erneut eine Offensive anführt, während Security‑Einheiten versuchen, einen hochrangigen Geheimdienst‑Zielpunkt zu sichern.

Der Premium‑Bereich des Updates ergänzt das Spiel um neue Ausrüstungssets: Für die Security‑Seite kommt das GRS‑Operator‑Set, während die Insurgents das Jackal‑Set erhalten. Zusätzlich gibt es neue Waffen‑Skin‑Kollektionen – Canyon für Security und Jezzail für Insurgents.

Operation: Clear Sight erweitert Insurgency: Sandstorm damit sowohl spielerisch als auch kosmetisch und setzt die laufende Unterstützung des Titels im vierten Jahr fort.