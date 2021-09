Insurgency: Sandstorm: Packender Gameplay-Trailer und Details zu Special-Editionen veröffentlicht

Der Indie-Shooter Insurgency: Sandstorm, der am 29. September für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht wird, zeigt sich heute im umfassenden Gameplay Overview-Trailer.

Bereitet euch auf Adrenalin steigernde Feuergefechte vor, die bereits über eine million PC-Spieler in diesem taktischen Co-Op Shooter genießen. Bestellt das Spiel jetzt vor – auf der Playstation 4 und der Xbox One. Auf dem PC ist Insurgency: Sandstorm bereits verfügbar.

Insurgency: Sandstorm ist ein knallharter, taktischer First-Person-Shooter, angesiedelt in einem aktuellen, fiktionalen Konflikt im Mittleren Osten. Zwei Fraktionen kämpfe um die Vormacht in erbitterten Feuergefechten, in denen jede Kugel zählt und wo jeder Schuss für blanke Panik sorgen kann.

In Sandstorm stirbt man schnell und das Gameplay fokussiert sich auf Immersion und taktische Vorsicht, nicht auf wildes Herumgeballer. In jeder Mission gilt es Ziele zu erfüllen und jede Mission kann entweder in gigantischen PvP-Schlachten oder im 8-Spieler-Co-Op Modus gespielt werden.

Immersion und Authentizität: Insurgency: Sandstorm legt zuallererst den Fokus auf Immersion, Authentizität und ein Auge für’s Detail. Jede Waffenanimation, jeder Sound und jede Kugelflugbahn werden bis in das kleinste Detail simuliert. Zudem haben Spieler eine ganze Reihe an taktischen Optionen verfügbar.

Beispiel gefällig? Nun, wie soll die Tür geöffnet werden? Zur Wahl stehen: Die Tür vorsichtig öffnen und eine Granate reinwerfen, die Tür aufbrechen oder soll ein alternativer Weg gesucht werden?

Charakter und Waffen Anpassungen: Spielt in verschiedenen Klassen von jeder Fraktion, jede mit ihrer eigenen Spezialausrüstung. Ihr könnt die Waffen euren Wünschen nach anpassen und euch die Items aussuchen, die ihr mit dem Kampf nehmt – doch jede Modifikation wirkt sich auch auf die Taktik aus, also gilt es, sich genau zu überlegen, wie man in die Schlacht zieht.

Über die Zeit steigt man auch im Level auf und kann so diverse Outfits freischalten, genauso wie BDUs, Track-Suits, Helme und seine Stimme, um auf dem Schlachtfeld Eindruck zu hinterlassen.

Bestellt Insurgency: Sandstorm vor. Vorbesteller bekommen mit der Deluxe Edition oder der Gold Edition Zugang zum Warlord Gear Set und zum Peacemaker Gear Set.

Die Deluxe Edition beinhaltet Insurgency: Sandstorm und den Year 1 Pass, während die Gold Edition zusätzlich den Year 2 Pass beinhaltet, der im Verlauf des Jahres veröffentlicht wird. Jeder Pass beinhaltet 16 kosmetische Sets mit jeweils 4 sofortigen Belohnungs-Items für den Year 2 Pass.

Insurgency: Sandstorm Vorbestellung

Insurgency: Sandstorm erscheint am 29. September 2021 auf der PlayStation 4 & Xbox One zusammen mit verbesserten Versionen für die PlayStation 5 und die Xbox Series X mit 4k Auflösung und 60FPS. 2022 bekommt das Spiel dann weitere Next Gen-Verbesserungen.