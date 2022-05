Insurgency: Sandstorm: Trailer stellt neue Karte Prison aus Operation Glasshouse vor

Mit Operation Glasshouse erhält Insurgency: Sandstorm nächste Woche ein großes, kostenloses Update. Darin enthalten sind neue Inhalte wie Waffen, Skins, ein Spielmodus und auch eine neue Karte.

Entwickler New World Interactive stellt in einem Trailer jetzt die neue Karte Prison genau vor und führt euch in jeden Winkel des Mabarak Gefängnises.

Operation Glasshouse erscheint am 16. Mai für Insurgency: Sandstorm als kostenloses Update.