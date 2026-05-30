Insurgency: Sandstorm: Update „Operation: Breachpoint“ bringt neue Karte und Waffen

Mit „Operation: Breachpoint“ ist ab sofort das nächste große Content-Update für Insurgency: Sandstorm verfügbar. Das kostenlose Update 1.21 bringt eine neue Map, zusätzliche Waffen und weitere Inhalte auf sämtliche Plattformen.

New World Interactive und Focus Entertainment erweitern den taktischen Shooter dabei unter anderem um die neue Karte „Hold“. Schauplatz ist eine von Aufständischen besetzte Polizeiwache inklusive Gefängniskomplex, die als intensives Nahkampfgebiet ausgelegt wurde.

Laut den Entwicklern haben Insurgents die Anlage übernommen, um Gefangene zu befreien und Ausrüstung zu plündern. Spezialeinheiten rücken daraufhin in das mehrstöckige Gebäude vor und kämpfen sich Raum für Raum durch den Komplex.

Neben der neuen Karte integriert Operation: Breachpoint außerdem zwei zusätzliche Pistolen. Die Security-Fraktion erhält die „Fowler Vanta 9“, während die Insurgents künftig auf die „TK-33“ zugreifen können.

Darüber hinaus enthält das Update mehrere neue Premium-Cosmetics. Für Security-Spieler erscheint das Ausrüstungsset „Rapid Assault“, während die Insurgents das Set „Scavenger“ erhalten.

Zusätzlich kommen neue Waffen-Skin-Pakete hinzu:

„Endurance“ für Security-Waffen

„War Torn“ für Insurgents-Waffen

Die kosmetischen Inhalte sind Bestandteil der 4-Year Anniversary Edition sowie des Year-4-Passes und können alternativ separat erworben werden.

Operation: Breachpoint steht auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store zur Verfügung.

Insurgency: Sandstorm unterstützt auf aktuellen Konsolen weiterhin 4K-Auflösung bei 60 FPS und bietet globales Crossplay zwischen den Plattformen.

Der Shooter setzt weiterhin auf besonders realistische Feuergefechte mit hoher Tödlichkeit, positionsbasiertem Voice-Chat und taktischem Teamplay. Spieler können sowohl kooperative PvE-Missionen mit bis zu acht Teilnehmern als auch PvP-Gefechte mit bis zu 20 Spielern bestreiten.

Mit Operation: Breachpoint erhält der Hardcore-Shooter damit sein nächstes großes Inhaltsupdate inklusive neuer taktischer Nahkampf-Szenarien.