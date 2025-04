Insurgency: Sandstorm: Update Operation: Overrun eingetroffen

Focus Entertainment und New World Interactive veröffentlichen ein neues großes Update für Insurgency: Sandstorm: Update 1.18, Operation: Overrun.

Verfügbar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC über Steam, den Microsoft Store und den Epic Games Store, bringt diese Operation die neue Forest-Karte, frische Waffen, den zeitlich begrenzten Spielmodus “First Blood” und zusätzliche Patches ins Spiel.

Die neu hinzugefügten kosmetischen Premium-DLC-Sets sind zudem in der Ultimate Edition, im Year 3 Pass oder auch einzeln erhältlich.

Seht euch jetzt den Launch-Trailer an und entdeckt die neuesten Inhalte von Insurgency: Sandstorm.

Kostenlose Inhalte in Operation: Overrun

Die neue Forest-Karte ist jetzt für alle Spieler in Insurgency: Sandstorm verfügbar! Kämpft euch durch intensive Feuergefechte auf einer überwucherten Militärbasis mit einem verlassenen Flughafen, einer Forschungsstation und verfallener Ausrüstung.

Ob bei Tag oder Nacht — nutzt die Natur zu eurem Vorteil, um die Oberhand über eure Gegner zu gewinnen!

Operation: Overrun führt zwei neue leichte Maschinengewehre ein: das hochmoderne M250 für Security und das vielseitige H21 für Insurgents.

Zeitgleich mit der Veröffentlichung dieser neuen Waffen wurde First Blood in den Pool der zeitlich begrenzten Spielmodi aufgenommen. Entfesselt die Hölle und weicht Kugelhageln aus in hektischen Gefechten, in denen nur leichte Maschinengewehre als Primärwaffen erlaubt sind.

Neue Karte: Forest

Neue Waffen: M250, H21

Zeitlich begrenzter Spielmodus: First Blood

Kosmetische Patches

Premiuminhalte in Operation: Overrun

Neues Security-Ausrüstungsset: Forest Warden

Neues Insurgent-Ausrüstungsset: Phantom

Neues Security-Waffenskinset: Green Recon

Neues Insurgent-Waffenskinset: Bloodwood

Insurgency: Sandstorm ist verfügbar auf PS4, Xbox One, Steam, EGS, Microsoft Store und jetzt auch nativ auf PS5 und Xbox Series X in 4K 60 FPS und mit globalem Crossplay. Schaut euch die Rabatte an (bis zu 70 %) und entdeckt die Ultimate Edition, die das Basisspiel und Pässe für Jahr 1, Jahr 2 und Jahr 3 enthält.