Intel: Panther Lake Chip feuert neue Handheld‑Gaming‑Plattform an

Chip-Hersteller Intel will mit Panther‑Lake den nächsten Handheld‑Hype entfachen.

Intel plant den Start einer gesamten Handheld‑Gaming‑Plattform, die vollständig auf Panther Lake basiert und damit eine neue Chip‑Generation ins Zentrum rückt.

Die Panther‑Lake‑Technologie soll als Herzstück dienen und eine einheitliche Grundlage für kommende mobile Gaming‑Devices schaffen.

Durch die Integration der Panther‑Lake‑Chips will Intel eine geschlossene Architektur anbieten, die speziell auf portable Gaming‑Hardware zugeschnitten ist und damit eine neue Geräteklasse ermöglicht.

Die Plattform soll laut Intel nicht nur einzelne Komponenten liefern, sondern ein komplettes Ökosystem bilden, das Handheld‑Gaming auf ein neues technisches Fundament stellt.

Mit Panther Lake verfolgt das Unternehmen das Ziel, eine konsistente Basis für Hersteller zu schaffen, die mobile Gaming‑Hardware entwickeln möchten.

Intel positioniert Panther Lake damit als Kern einer neuen Generation von Handheld‑Systemen, die später im Jahr erscheinen sollen.