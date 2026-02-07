Internet: Social‑Media‑Verbot für Unter‑16‑Jährige

In Deutschland sorgt ein neuer politischer Vorstoß für Diskussionen: Die CDU Schleswig‑Holstein fordert ein gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren für die Nutzung offener Social‑Media‑Plattformen.

Der Antrag sieht außerdem eine verpflichtende Altersverifikation vor, um Jugendliche vor Online‑Risiken wie Cybermobbing, Manipulation, Suchtmechaniken oder problematischen Inhalten zu schützen.

Der Vorschlag ist Teil eines breiteren sicherheitspolitischen und jugendschutzorientierten Kurses innerhalb der Partei. Laut Antragstellerinnen und Antragstellern sollen Plattformen künftig verpflichtet werden, das Alter ihrer Nutzer zuverlässig zu prüfen – etwa über digitale Identitätsnachweise oder andere verifizierte Verfahren.

Der Antrag befindet sich noch in der parteiinternen Diskussion. Ob er bundesweit aufgegriffen oder in konkrete Gesetzesinitiativen überführt wird, bleibt abzuwarten.

Doch der Vorstoß wirft grundlegende Fragen auf: Wie lässt sich Jugendschutz mit Datenschutz vereinbaren? Welche Plattformen gelten als „offen“? Und wie praktikabel ist eine verpflichtende Identitätsprüfung im Alltag?

Was haltet ihr von einem Social-Media-Verbot für alle Unter-16-Jährigen?