Internet: Vietnam führt neue Werberegel ein: Fünf‑Sekunden‑Limit für Online‑Ads

Eine neue Regelung in Vietnam tritt am 15. Februar 2026 in Kraft und verpflichtet große Online‑Plattformen wie YouTube und TikTok dazu, ihre Werbeeinblendungen nach spätestens fünf Sekunden überspringbar zu machen.
Die Vorgabe richtet sich an sämtliche Video‑Dienste, die im Land aktiv sind, und setzt klare Grenzen für nicht überspringbare Anzeigen, die bisher deutlich länger ausfallen konnten. Mit dem neuen Gesetz reagiert Vietnam auf die zunehmende Nutzung digitaler Plattformen und schafft einheitliche Standards für die Gestaltung von Werbeinhalten.
Die Änderung betrifft sowohl internationale Anbieter als auch lokale Dienste, die ihre Werbeformate entsprechend anpassen müssen.
Für Plattformen wie YouTube und TikTok bedeutet die neue Regel, dass sämtliche Anzeigenvarianten, die länger blockieren, überarbeitet oder ersetzt werden müssen. Die Umsetzung tritt landesweit gleichzeitig in Kraft und markiert einen festen Einschnitt in die bisherige Werbepraxis.
Starting in February 15, Vietnam will pass a law forcing social platforms like YouTube to have maximum wait time of 5 seconds to skip ads
byu/superquanganh inLinusTechTips
Sehr gut, es nervt auch mittlerweile wirklich und Youtube Premium ist extrem teuer über 20€ pro Monat nur um keine Werbung zu sehen. 5sek. sind ok, wenn mich das Produkt wirklich interessiert schaue ich die Werbung auf vollständig. Aber meistens ist es irgendein döddel Kram. Am schlimmsten schauen sie sich jetzt die längere Werbung an um 30min keine mehr zu bekommen, und klickt man auf ein neues Video und tatata schon wieder Werbung. Mein Youtube Konsum ist dabei extrem zurückgegangen, vielleicht 1x die Woche anstatt jeden Tag. Ich hoffe das kommt auch für Deutschland. Sonst nur noch VPN Vietnam.
VPN Vietnam 👍🏻
Vorausgesetzt, die verbieten da nicht auch den Inhalt 🤣
Für eine Einzel Person bezahl ich für YouTube premium lite 5.99 und das gerne für werbefreien content den ich schaue lohnt halt nur wenn man keine Musikvideos schaut
Dachte bei Tiktok kann man einfach weiter scrollen wenn Werbung kommt. Oder meinen die Tiktok über Desktop? Ist auf jeden Fall gut für die Verbraucher und schlecht für die Plattformen. Würde aber trotzdem bei YT Premium bleiben. Selbst 5sek sind auf Dauer zu viel
Da lob ich mir Firefox + uBlock Origin. Sowohl am PC als auch am Handy, keine Werbung. Google kann mich mal.
Sehr löblich das Gesetz. Könnten sich andere Länder ein Beispiel daran nehmen. Die Werbung kann schon echt nervig sein.
Hier in DE laufen zum Glück doch auch nur Verbrauchertips 😉
Das hätte ich in Deutschland auch gerne. Das mit der Werbung wird immer länger und mehr.
Das ist echt mal vorbildlich! Mich wundert schon lange dass sich da der Verbraucherschutz o.ä. darum annimmt und den ganzen Mist einen Riegel vorschiebt bzw. beschränkt! Aber das wird alles einfach so hingenommen.
Das Feature hätte ich auch gerne bei Amazon Prime. Da zahle ich schließlich für und muss trotzdem 3 Minuten Werbung gucken.