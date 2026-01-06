Internet: Vietnam führt neue Werberegel ein: Fünf‑Sekunden‑Limit für Online‑Ads

10 Autor: , in News / Internet
Übersicht
Image: Depositphotos

Ab dem 15. Februar 2026 müssen YouTube, TikTok & Co. Werbung nach spätestens fünf Sekunden überspringbar machen.

Eine neue Regelung in Vietnam tritt am 15. Februar 2026 in Kraft und verpflichtet große Online‑Plattformen wie YouTube und TikTok dazu, ihre Werbeeinblendungen nach spätestens fünf Sekunden überspringbar zu machen.

Die Vorgabe richtet sich an sämtliche Video‑Dienste, die im Land aktiv sind, und setzt klare Grenzen für nicht überspringbare Anzeigen, die bisher deutlich länger ausfallen konnten. Mit dem neuen Gesetz reagiert Vietnam auf die zunehmende Nutzung digitaler Plattformen und schafft einheitliche Standards für die Gestaltung von Werbeinhalten.

Die Änderung betrifft sowohl internationale Anbieter als auch lokale Dienste, die ihre Werbeformate entsprechend anpassen müssen.

Für Plattformen wie YouTube und TikTok bedeutet die neue Regel, dass sämtliche Anzeigenvarianten, die länger blockieren, überarbeitet oder ersetzt werden müssen. Die Umsetzung tritt landesweit gleichzeitig in Kraft und markiert einen festen Einschnitt in die bisherige Werbepraxis.

Starting in February 15, Vietnam will pass a law forcing social platforms like YouTube to have maximum wait time of 5 seconds to skip ads
byu/superquanganh inLinusTechTips

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Internet

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Eisbaer2405 47450 XP Hooligan Treter | 06.01.2026 - 16:50 Uhr

    Sehr gut, es nervt auch mittlerweile wirklich und Youtube Premium ist extrem teuer über 20€ pro Monat nur um keine Werbung zu sehen. 5sek. sind ok, wenn mich das Produkt wirklich interessiert schaue ich die Werbung auf vollständig. Aber meistens ist es irgendein döddel Kram. Am schlimmsten schauen sie sich jetzt die längere Werbung an um 30min keine mehr zu bekommen, und klickt man auf ein neues Video und tatata schon wieder Werbung. Mein Youtube Konsum ist dabei extrem zurückgegangen, vielleicht 1x die Woche anstatt jeden Tag. Ich hoffe das kommt auch für Deutschland. Sonst nur noch VPN Vietnam.

    0
    • Sonnendeck 107330 XP Hardcore User | 06.01.2026 - 17:01 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Für eine Einzel Person bezahl ich für YouTube premium lite 5.99 und das gerne für werbefreien content den ich schaue lohnt halt nur wenn man keine Musikvideos schaut

      0
  2. Grandaddy Purple 1740 XP Beginner Level 1 | 06.01.2026 - 16:56 Uhr

    Dachte bei Tiktok kann man einfach weiter scrollen wenn Werbung kommt. Oder meinen die Tiktok über Desktop? Ist auf jeden Fall gut für die Verbraucher und schlecht für die Plattformen. Würde aber trotzdem bei YT Premium bleiben. Selbst 5sek sind auf Dauer zu viel

    0
  3. Galathea 2080 XP Beginner Level 1 | 06.01.2026 - 16:56 Uhr

    Da lob ich mir Firefox + uBlock Origin. Sowohl am PC als auch am Handy, keine Werbung. Google kann mich mal.

    0
  4. Robilein 1196970 XP Xboxdynasty Legend Gold | 06.01.2026 - 16:59 Uhr

    Sehr löblich das Gesetz. Könnten sich andere Länder ein Beispiel daran nehmen. Die Werbung kann schon echt nervig sein.

    0
  5. Knappe 04 110765 XP Scorpio King Rang 1 | 06.01.2026 - 17:03 Uhr

    Das hätte ich in Deutschland auch gerne. Das mit der Werbung wird immer länger und mehr.

    0
  6. BLACK 8z 105950 XP Hardcore User | 06.01.2026 - 17:06 Uhr

    Das ist echt mal vorbildlich! Mich wundert schon lange dass sich da der Verbraucherschutz o.ä. darum annimmt und den ganzen Mist einen Riegel vorschiebt bzw. beschränkt! Aber das wird alles einfach so hingenommen.

    0
  7. Kenty 239550 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.01.2026 - 17:14 Uhr

    Das Feature hätte ich auch gerne bei Amazon Prime. Da zahle ich schließlich für und muss trotzdem 3 Minuten Werbung gucken.

    0

Hinterlasse eine Antwort