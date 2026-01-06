Internet: Vietnam führt neue Werberegel ein: Fünf‑Sekunden‑Limit für Online‑Ads

Ab dem 15. Februar 2026 müssen YouTube, TikTok & Co. Werbung nach spätestens fünf Sekunden überspringbar machen.

Eine neue Regelung in Vietnam tritt am 15. Februar 2026 in Kraft und verpflichtet große Online‑Plattformen wie YouTube und TikTok dazu, ihre Werbeeinblendungen nach spätestens fünf Sekunden überspringbar zu machen.

Die Vorgabe richtet sich an sämtliche Video‑Dienste, die im Land aktiv sind, und setzt klare Grenzen für nicht überspringbare Anzeigen, die bisher deutlich länger ausfallen konnten. Mit dem neuen Gesetz reagiert Vietnam auf die zunehmende Nutzung digitaler Plattformen und schafft einheitliche Standards für die Gestaltung von Werbeinhalten.

Die Änderung betrifft sowohl internationale Anbieter als auch lokale Dienste, die ihre Werbeformate entsprechend anpassen müssen.

Für Plattformen wie YouTube und TikTok bedeutet die neue Regel, dass sämtliche Anzeigenvarianten, die länger blockieren, überarbeitet oder ersetzt werden müssen. Die Umsetzung tritt landesweit gleichzeitig in Kraft und markiert einen festen Einschnitt in die bisherige Werbepraxis.