Interplay: Lucasfilm wollte Studio damals übernehmen

Der inXile‑Chef erzählt von frühen Verhandlungen mit George Lucas und das Interesse an einer Übernahme von Interplay.

Brian Fargo, Gründer von inXile Entertainment und langjähriger Entwickler, teilte auf Social-Media eine alte Korrespondenz aus dem Jahre 1995 und erzählte dazu eine Anekdote aus früheren Tagen.

Er berichtet, dass Lucasfilm damals Interesse an einer Fusion mit dem von ihm gegründeten Interplay zeigte und es dadurch zu regelmäßigem Austausch mit Star Wars-Schöpfer George Lucas kam. Für ihn war der erste Moment geprägt von der Faszination, einer solchen Branchenikone direkt gegenüberzustehen.

Nach dieser Anfangsphase wandelte sich der Austausch jedoch schnell zu einem gewöhnlichen geschäftlichen Gespräch. Fargo beschreibt, dass die anfängliche Ehrfurcht rasch dem nüchternen Ablauf klassischer Verhandlungen wich.

