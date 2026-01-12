Interplay: Lucasfilm wollte Studio damals übernehmen

6 Autor: , in News / Interplay
Übersicht
Image: 10 Tacle Studios

Der inXile‑Chef erzählt von frühen Verhandlungen mit George Lucas und das Interesse an einer Übernahme von Interplay.

Brian Fargo, Gründer von inXile Entertainment und langjähriger Entwickler, teilte auf Social-Media eine alte Korrespondenz aus dem Jahre 1995 und erzählte dazu eine Anekdote aus früheren Tagen.

Er berichtet, dass Lucasfilm damals Interesse an einer Fusion mit dem von ihm gegründeten Interplay zeigte und es dadurch zu regelmäßigem Austausch mit Star Wars-Schöpfer George Lucas kam. Für ihn war der erste Moment geprägt von der Faszination, einer solchen Branchenikone direkt gegenüberzustehen.

Nach dieser Anfangsphase wandelte sich der Austausch jedoch schnell zu einem gewöhnlichen geschäftlichen Gespräch. Fargo beschreibt, dass die anfängliche Ehrfurcht rasch dem nüchternen Ablauf klassischer Verhandlungen wich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Interplay

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 293740 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.01.2026 - 14:44 Uhr

    Interplay war ja richtig erfolgreich in den 80ern bzw. 90ern und dann kam der Absturz in den 2000ern, war vielleicht besser so, dass es nicht zu einer Fusion gekommen ist.

    0
    • Thagor90 12200 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 12.01.2026 - 14:54 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Da können wir möglicherweise froh sein, dass es nicht dazu kam.

      Ansonsten würde eine Prinzessin an der Seite unseres treuen Wauwaus gehen 😉

      0
      • DrFreaK666 192700 XP Grub Killer Elite | 12.01.2026 - 14:56 Uhr
        Antwort auf Thagor90

        Vielleicht hätten sie ja Bethesda damit beauftragt oder MS hätte sich die Lizenz für ein Spiel geholt, wie bei Indy, dass auch Disney gehört

        0
  3. de Maja 320035 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.01.2026 - 15:23 Uhr

    Wer weiß wie es dann gekommen wäre, Interplay hatte aber einige Spiele die ich sehr mochte.

    0

Hinterlasse eine Antwort