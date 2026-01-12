Interplay: Lucasfilm wollte Studio damals übernehmen

Brian Fargo, Gründer von inXile Entertainment und langjähriger Entwickler, teilte auf Social-Media eine alte Korrespondenz aus dem Jahre 1995 und erzählte dazu eine Anekdote aus früheren Tagen.
Er berichtet, dass Lucasfilm damals Interesse an einer Fusion mit dem von ihm gegründeten Interplay zeigte und es dadurch zu regelmäßigem Austausch mit Star Wars-Schöpfer George Lucas kam. Für ihn war der erste Moment geprägt von der Faszination, einer solchen Branchenikone direkt gegenüberzustehen.
Nach dieser Anfangsphase wandelte sich der Austausch jedoch schnell zu einem gewöhnlichen geschäftlichen Gespräch. Fargo beschreibt, dass die anfängliche Ehrfurcht rasch dem nüchternen Ablauf klassischer Verhandlungen wich.
Around this time Lucasfilm wanted to merge with Interplay so it was fun having regular correspondence with George Lucas for a short period of time. The first hour was „oh my God it’s George Lucas“. And then it was like any other negotiation. pic.twitter.com/8RS3MKiF9w
— Brian Fargo (@BrianFargo) January 11, 2026
Interplay war ja richtig erfolgreich in den 80ern bzw. 90ern und dann kam der Absturz in den 2000ern, war vielleicht besser so, dass es nicht zu einer Fusion gekommen ist.
Um ein Hauch wäre Fallout heute also eine Disney-Marke
Da können wir möglicherweise froh sein, dass es nicht dazu kam.
Ansonsten würde eine Prinzessin an der Seite unseres treuen Wauwaus gehen 😉
Vielleicht hätten sie ja Bethesda damit beauftragt oder MS hätte sich die Lizenz für ein Spiel geholt, wie bei Indy, dass auch Disney gehört
Zum Glück ist es nicht bei Disney gelandet, die schaffen es auch alles kaputt zu bekommen
Wer weiß wie es dann gekommen wäre, Interplay hatte aber einige Spiele die ich sehr mochte.