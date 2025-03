Into the Restless Ruins: Release-Termin verkündet, Demo veröffentlicht

Autor:, in / Into the Restless Ruins

Zu Into the Restless Ruins wurde heute der Release-Termin verkündet und eine Demo auf Xbox Series X|S und PlayStation veröffentlicht.

Ant Workshop und Wales Interactive freuen sich, ankündigen zu können, dass Into the Restless Ruins, der kommende Roguelike-Deckbuilder mit Wurzeln in der schottischen Folklore, am 15. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Ab heute können Spieler mit einer spielbaren Demo, die auf PS5, Xbox und Steam verfügbar ist, einen ersten Vorgeschmack auf das Spiel bekommen.

Into the Restless Ruins verbindet strategisches Deckbuilding mit Dungeon Crawling und bietet den Spielern die Möglichkeit, ihr eigenes Dungeon mit einem Kartensatz zu erstellen und sich dann automatisch durch die von ihnen erstellten Herausforderungen zu kämpfen.

Jede gespielte Karte formt das Layout des Dungeons, fügt Verstärkungen oder Flüche hinzu und beeinflusst den Ausgang jedes Durchgangs.

Was beinhaltet die Demo?

In Eorisdale, dem Einführungslevel des Spiels, können die Spieler den Kern des Gameplays erleben, indem sie ihren eigenen Dungeon bauen und bekämpfen.

Die Demo enthält eine begrenzte Auswahl an Karten, Gegnern und Upgrades, um den Spielern einen guten Eindruck von der strategischen Tiefe und dem Wiederspielwert des Spiels zu vermitteln.

Ihr trefft auf hilfreiche NSCs wie die Hühnerfrau und den Wulver, die eure Karten aufwerten und mächtige Verstärkungen anbieten können. Am Ende des Levels tretet ihr gegen den Grauen Mann (Am Fear Liath Mòr) an, einen mächtigen Boss aus der schottischen Folklore.

Was ist im vollständigen Spiel enthalten?

Das vollständige Spiel erweitert diese Grundlage um 116 Karten in 7 Kategorien, 6 verschiedene Ruinen, die es zu erforschen gilt, und 62 Kreaturen, denen man sich stellen muss, darunter 6 Bosse, die von der schottischen Folklore inspiriert sind.

Die Spieler entdecken außerdem 40 passive Zauber, mit denen sie ihre Strategie anpassen können, 38 Zaubersprüche, die das Spielgeschehen verändern und die Belohnungen erhöhen, und 12 Waffen, die sie freischalten und meistern können.

Je tiefer man einsteigt, desto komplexer wird die Strategie, mit neuen Relikten, Kartensynergien und Metaprogression, die neue Wege zur Eroberung der Ruinen freischalten.