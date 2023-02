Intruders: Hide and Seek: Psychothriller sucht Switch und Xbox heim

Horror in den eigenen vier Wänden: Der First-Person-Stealth-Thriller Intruders: Hide and Seek ist ab jetzt für Xbox und Nintendo Switch verfügbar. Nach dem ursprünglichen Release für PlayStation und PC im Jahr 2019 bringen Tessera Studios und Daedalic Entertainment das Spiel nun auch auf die verbliebenen Konsolen.

In Intruders: Hide and Seek schlüpfen die Spieler in die Haut eines unschuldigen Kindes, das einen Einbruch im eigenen zuhause überstehen muss. Sie übernehmen die Kontrolle über den dreizehnjährigen Ben, den ältesten Sohn der Familie Richter. Als drei mysteriöse Einbrecher in das abgeschiedene Ferienhaus der Richter einbrechen und seine Familie als Geisel nehmen, muss Ben die Flucht ergreifen und sich verstecken.

Er hat keine Waffen, kann den Einbrechern nicht direkt gegenübertreten und muss trotzdem einen Weg finden, seine Familie zu retten. Um den Dingen auf den Grund zu gehen und seine Familie befreien zu können, muss er schleichen, seine Umgebung erforschen und darauf achten, seinen Verfolgern nicht in die Fänge zu geraten.

Key Features:

Ein realistisches und nervenaufreibendes Geiseldrama

Immersion – erlebe das Spiel durch die Augen des dreizehnjährigen Ben

Plane deine nächsten Schritte sorgfältig – sonst könnten es deine letzten sein

Vier intensive Stunden voller Nervenkitzel und Spannung