Inukari: Chase of Deception: Gott des Waldes ist letzte Hoffnung für die Natur

Der Publisher RedDeer.games stellte mit einem Trailer Inukari: Chase of Deception vor, einen Retro-Plattformer des deutschen Indie-Entwicklers Einzelartig Games. Das Spiel wird dieses Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Inukari: Chase of Deception bietet Spielern ein klassisches Retro-Platforming-Erlebnis, in dem ihr springt, durch die Level rennt und trügerisch wie der Wind unterwegs seid, während ihr Goodies sammelt und gegen Feinde und Bosse kämpft.

Das Abenteuer wird dank der detaillierten Pixelgrafik und der originalen 8-Bit-Musik, die klassische Klänge mit einem kleinen modernen Touch enthält, auf stilvolle Weise zum Leben erweckt.

„In einer Zeit, in der die Menschen aufgehört haben, wilde Tiere zu respektieren, sind schlimme Dinge in der Welt passiert. Aber jemand hat die kleine Kerze in eurem Schrein angezündet, also ruft man euch! Stellt die Ordnung und den Frieden wieder her und bringt die Menschen wieder mit der Natur in Verbindung, ihr seid ihre letzte Hoffnung.“