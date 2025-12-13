Invincible VS: 3vs3-Fighting Game erscheint im April 2026

Skybound Entertainment und sein erstes, internes Entwicklerstudio Quarter Up haben auf den diesjährigen TGAs das Erscheinungsdatum von Invincible VS bekannt gegeben.

Das turniertaugliche 3-vs-3-Kampfspiel, in dem Spieler zu Superhelden werden können, wird am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zum Preis von 49,99€ erscheinen.

Invincible VS ist das erste große Spiel im Invincible-Universum, das auf der gefeierten Comic-Reihe von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley basiert.

Das von Grund auf neuentwickelte Spiel bietet beliebte Charaktere, ikonische Schauplätze, spektakuläre Combos und übermenschliche Tag-Team-Kämpfe auf Turnierniveau – ganz im Sinne von Quarter Ups charakteristischem Ansatz für packende Kämpfe, großem Respekt für die Vorlage und unerschütterlichem Bekenntnis zur Authentizität.

Streaming-Fans kennen bereits die beliebte Zeichentrickserie, die auf Prime Video verfügbar ist. Die aktuelle dritte Staffel von Invincible ist die meistgesehene Zeichentrickserie aller Zeiten auf Prime Video in den USA und erzielte die höchste Zuschauerbindung aller Prime Video Adult Animation Originals.

Staffel 3 wurde außerdem für einen Critics‘ Choice Award als beste Zeichentrickserie 2025 sowie für einen Primetime Emmy Award 2024 und 2025 nominiert. Die vierte Staffel wird im März 2026 auf Prime Video ausgestrahlt, eine fünfte Staffel wurde bereits offiziell bestätigt.

Quarter Up gab außerdem bekannt, dass mit Ella Mental, die von US-Rapperin Tierra Whack vertont wird, eine völlig neue Figur zum ersten Mal im Invincible-Universum auftreten wird und zum Invincible VS-Kader stößt. Ella Mental wurde von den Invincible-Schöpfern Robert Kirkman und Cory Walker erschaffen und ist eine reiche Erbin.

Durch ihren Fleiß und Ehrgeiz wird sie zur Lieblingsenkelin ihres Großvaters und erhält Zugang zu seinem Erbe, in dem sie ein uraltes Totem entdeckt, das ihr Superkräfte verleiht. Mit diesen Fähigkeiten kann sie Erde, Wind, Feuer und Wasser beherrschen.

„Als ich die Rolle der Ella Mental eingesprochen habe, hatte ich das Gefühl, mich selbst in ihr wiederzuerkennen; das war ein großartiges Gefühl“, so Tierra Whack, die Stimme von Ella Mental. „Wir sind uns so ähnlich. Sie ist mächtig, sie ist stark und sie weiß, was sie will. Sie ist eine Vorreiterin und als Fan von Invincible freue ich mich riesig, ihr meine Stimme leihen zu dürfen.“

Während die Liste der Charaktere in Invincible VS weiter wächst, ist Ella Mental eine der 18 spielbaren Figuren, die zum Start verfügbar sein werden. Sie reiht sich ein in eine wachsende Liste von Superhelden, die bei den Fans sehr beliebt sind, darunter Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot und Monster Girl.

„Als großer Fan der Reihe freue ich mich riesig, dass Invincible VS mit einer beeindruckenden Auswahl von 18 Kämpfern bald erscheinen wird“, so Mike Willette, Executive Producer von Invincible VS. „Es war eine unglaubliche Reise und es hat viel harte Arbeit gekostet, um diesen Moment zu erreichen. Robert, Cory und das Team haben eng zusammengearbeitet, um Ella Mental zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass sie sowohl im Spiel als auch im größeren Invincible-Universum authentisch wirkt. Zu sehen, wie sie sich durch Tierras Darstellung weiterentwickelt hat, war wirklich etwas Besonderes. Sie hat der Figur so viel Persönlichkeit und Energie verliehen, dass wir es kaum erwarten können, dass die Spieler sie selbst erleben können.“

Weitere Informationen zu den verschiedenen Editionen:

Standard Edition (49,99€): Digitale Version: Basisspiel und Vorbestellungsbonus (Zero Suit Mark und vier Farbvarianten). Physische Version: Basisspiel auf physischer Disc für Xbox oder PS5, Controller-Layoutkarte und exklusive Keepsake-Sammelkarten.



Digitale Deluxe-Edition (69,99€): Enthält alle Items der digitalen Standard-Edition und weitere kosmetische Items – darunter einen Profilkartenhintergrund, ein Profilkartenabzeichen, einen Profilkartentitel und einen Profilkartenrahmen – sowie den Charakter-Pass für Jahr 1, mit dem in den Monaten nach der Veröffentlichung zwei weitere Charaktere eingeführt werden, sodass im Laufe des Passes insgesamt vier neue Charaktere verfügbar sind.

Physische Collector’s Edition – exklusiv für PlayStation 5 (99,99€): Alle oben genannten Inhalte sowie eine physische PS5-Disc, ein Steelbook, eine Neuauflage des Comicbuchs Invincible #1 mit exklusivem Cover, ein Dankesschreiben von Quarter Up, signiert vom Entwicklungsteam – und vieles mehr. Die Keepsake-Karten sind nur in der Amazon Exclusive Edition enthalten.



Den brandneuen Cinematic-Trailer gibt es hier: