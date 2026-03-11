Invincible VS: Allen the Alien liefert Open Beta ab April

Allen the Alien stellte seine Kräfte in Invincible VS unter Beweis & Open Beta ab 09. April

Der bei Fans beliebte Charakter Allen the Alien schließt sich ab sofort als neuester Kämpfer dem Roster von Invincible VS an.

Das brutale 3 gegen 3 Tag-Team-Kampfspiel mit Turnierqualität lässt sich Spieler als epische Superhelden in den blutigsten Kämpfen des Universums messen. Quarter Up, das erste hauseigene Entwicklungsstudio von Skybound Entertainment, kündigte außerdem eine offene Beta von Invincible VS an, die am 9. April für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar wird.

Hier geht’s zum neuen Gameplay-Trailer zu Invincible VS Allen the Alien mit filmreifen Invincible-Szenen: