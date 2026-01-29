Invincible VS: Anissa & Lucan Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der neueste Trailer zu Invincible VS stellt die nächsten beiden Kämpfer vor: Anissa und Lucan.

Anissa und Lucan bringen rohe Kraft, Geschwindigkeit und die typische Brutalität der Viltrumites ins Spiel von Invincible VS. Der Trailer zeigt erste Gameplay‑Ausschnitte, darunter wuchtige Nahkampf‑Kombos, schnelle Luftangriffe, charakteristische, lore‑getreue Fähigkeiten und dominantes Pressure‑Gameplay, das perfekt zu den beiden passt!

Beide Figuren erweitern das Invincible VS-Kampfsystem um aggressive, hochmobile Playstyles, die Fans der Serie sofort wiedererkennen. Mit ihnen beginnt offiziell die Viltrumite‑Invasion, und das Roster wächst damit auf 13 enthüllte Fighter an.