Invincible VS: Brutal blutiger Klopper erscheint 2026

Autor:, in / Invincible VS

Blutige, schnelle Action im Team: Der neue 3v3 Tag Fighter Invincible VS von Skybound startet 2026 auf Xbox Series X|S, PC und Cloud.

Das Entwicklerstudio Quarter Up, ein Teil von Skybound, kündigt mit Invincible VS für 2026 einen intensiven 3-gegen-3 Tag Fighter an, der durch sein brutales, blutiges und rasantes Gameplay auffällt.

Inmitten hektischer Kämpfe wechseln die Spieler geschickt zwischen ihren Teammitgliedern, um taktisch klug und mit hoher Geschwindigkeit den Kampf zu dominieren. Die dynamische Kampfführung verspricht nicht nur intensive Duelle, sondern auch strategische Tiefe, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Kampfspiel-Enthusiasten begeistern dürfte.

Der Titel erscheint auf Xbox Series X|S, Xbox PC und über Xbox Cloud.