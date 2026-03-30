Invincible VS: Conquest als Kämpfer und Beta-Pläne enthüllt

Invincible VS bekommt mit Conquest einen neuen Kämpfer und liefert frische Details zur Open Beta sowie zu kommenden DLCs.

Nur wenige Wochen vor dem weltweiten Release von Invincible VS am 30. April präsentierten Skybound Entertainment und Quarter Up bei den Evo Awards mehrere große Neuerungen rund um das kommende Prügelspiel.

Im Mittelpunkt der Präsentation stand die Vorstellung von Conquest als 18. spielbarer Charakter im finalen Launch-Roster. Der brutale Viltrumite komplettiert die Startaufstellung und wurde im Rahmen eines neuen Gameplay-Trailers gezeigt. Seine Rolle als kompromissloser „Striker“ verspricht dabei besonders druckvolle Kämpfe mit aggressiven Angriffen und starken Kontern.

Für zusätzliches Aufsehen sorgte die Inszenierung auf der Bühne: Eine monumentale Figur von Conquest, gefertigt aus 3.500 Pfund Eis und Blut, wurde vor den Augen der Community „freigelegt“ und setzte damit ein eindrucksvolles Highlight der Veranstaltung.

Auch die Open Beta wurde im Detail vorgestellt. Diese findet vom 9. April um 19:00 Uhr bis zum 12. April um 06:00 Uhr statt und bietet den Spielern Zugriff auf drei Modi: Tutorial, Practice und Rangliste. Teilnehmer erhalten zudem einen exklusiven Omni-Man-Skin als Bonus und können aus zehn spielbaren Charakteren wählen.

Zur Auswahl stehen unter anderem bekannte Figuren wie Mark Grayson, Omni-Man sowie weitere Charaktere wie Atom Eve, Battle Beast und Rex Splode. Insgesamt stehen sechs Arenen zur Verfügung, die für abwechslungsreiche Kämpfe sorgen sollen.

Abgerundet wurden die Ankündigungen durch die Bestätigung erster DLC-Inhalte. Im Sommer 2026 sollen mit Universa und The Immortal zwei neue Kämpfer ins Spiel integriert werden. Beide erweitern das ohnehin schon umfangreiche Roster und deuten an, dass das Spiel auch nach dem Release kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgt wird.