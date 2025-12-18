Invincible VS: Ella Mental sprengt alle Grenzen

Invincible VS erweitert sein Universum um eine völlig neue Spielfigur, die für Überraschung und Spannung sorgt.

Mit Ella Mental präsentiert Skybound gemeinsam mit dem hauseigenen Studio Quarter Up den ersten originalen Charakter, der nicht aus der Comicvorlage oder der TV-Serie stammt.

Der neue Fighter wurde während der Game Awards kurz vorgestellt und ist nun in einem ausführlichen Gameplay-Video zu sehen, das euch einen tieferen Einblick in die Fähigkeiten und Moves von Ella Mental gibt.

Das Fighting Game Invincible VS ist ein 3v3 Tag-Team-Kampfspiel, das auf der beliebten Comicreihe von Robert Kirkman und Cory Walker sowie der erfolgreichen TV-Adaption basiert.

Der Release ist für den 30. April 2026 geplant und erscheint unter anderem als Xbox Play Anywhere Titel für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud. Damit könnt ihr das Spiel plattformübergreifend erleben und jederzeit zwischen Konsole und PC wechseln.

Neben Ella Mental erwarten euch zahlreiche bekannte Charaktere aus dem Invincible-Universum, darunter Mark Grayson alias Invincible, Rex Splode und Omni-Man. Mit der Einführung von Ella Mental wird das Roster nicht nur größer, sondern auch vielfältiger, da sie als komplett neue Figur mit einzigartigen Fähigkeiten und einem unverwechselbaren Kampfstil ins Spiel integriert wird.

Invincible VS richtet sich an alle Fans von Fighting Games, Beat ’em ups und Comic-Adaptionen, die Wert auf dynamische Kämpfe, taktische Teamkombinationen und eine detailreiche Umsetzung legen. Mit der Kombination aus bekannten Helden und neuen Charakteren wie Ella Mental bietet das Spiel eine Mischung aus Nostalgie und Innovation, die euch intensive Matches und spannende Multiplayer-Erlebnisse garantiert.

Ella Mental wurde von den Schöpfern Robert Kirkman und Cory Walker entwickelt und von Quarter Up technisch umgesetzt. Damit entsteht ein Charakter, der speziell für das Gaming-Universum von Invincible VS geschaffen wurde und euch neue Strategien im Kampf eröffnet. Das Extended Gameplay zeigt eindrucksvoll, wie Ella Mental ihre Kräfte einsetzt und welche taktischen Möglichkeiten sich für euch ergeben.