Invincible VS: Feiert brutalen Start im neuen Accolades-Trailer

Mit einem neuen Accolades Trailer feiert Invincible VS den erfolgreichen Start des brutalen Superhelden-Prügelspiels im Universum der bekannten Comic- und Animationsreihe.
Der Trailer fasst die ersten Reaktionen der Community zusammen und zeigt erneut die kompromisslose Action des 3-gegen-3-Fighters, bei dem bekannte Charaktere aus dem Invincible-Universum in zerstörerischen Kämpfen gegeneinander antreten.
Features von Invincible VS im Überblick
- Brutales 3v3-Superhelden-Kampfspiel
- Kämpfe bis zum Tod im Invincible-Universum
- Kombos, Superattacken und ultimative Fähigkeiten
- Story-Modus mit neuer Originalgeschichte
- Arcade-, Trainings- und Multiplayer-Modi
- Online-Kämpfe gegen Spieler weltweit
- Entwickelt von ehemaligen Killer-Instinct-Entwicklern
Invincible VS setzt auf schnelle Kämpfe, harte Treffer und zerstörbare Arenen, die den brutalen Stil der Vorlage einfangen sollen. Neben offensiven Kombos spielen auch Verteidigung, Teamwechsel und taktisches Timing eine wichtige Rolle.
Der Story-Modus bietet zusätzlich eine neue Handlung aus der Feder eines Autors der Invincible-Animationsserie und erweitert damit das bekannte Universum um neue Ereignisse und Kämpfe.
Entwickelt wird das Spiel von Quarter Up, dem neuen Inhouse-Studio von Skybound Games, das von ehemaligen Mitgliedern des Killer-Instinct-Teams aus dem Jahr 2013 geleitet wird.
Invincible VS ist bereits für Xbox Series X|S und PC verfügbar.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
3vs3 ist nicht meins. Bleibe da lieber beim klassischen 1vs1.
Sieht nach einem guten Kampfspiel aus 👍.