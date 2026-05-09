Invincible VS: Feiert brutalen Start im neuen Accolades-Trailer

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Image: Skybound Games

Invincible VS zeigt im neuen Trailer Reaktionen zum Start des Prügelspiels.

Mit einem neuen Accolades Trailer feiert Invincible VS den erfolgreichen Start des brutalen Superhelden-Prügelspiels im Universum der bekannten Comic- und Animationsreihe.

Der Trailer fasst die ersten Reaktionen der Community zusammen und zeigt erneut die kompromisslose Action des 3-gegen-3-Fighters, bei dem bekannte Charaktere aus dem Invincible-Universum in zerstörerischen Kämpfen gegeneinander antreten.

Features von Invincible VS im Überblick

  • Brutales 3v3-Superhelden-Kampfspiel
  • Kämpfe bis zum Tod im Invincible-Universum
  • Kombos, Superattacken und ultimative Fähigkeiten
  • Story-Modus mit neuer Originalgeschichte
  • Arcade-, Trainings- und Multiplayer-Modi
  • Online-Kämpfe gegen Spieler weltweit
  • Entwickelt von ehemaligen Killer-Instinct-Entwicklern

Invincible VS setzt auf schnelle Kämpfe, harte Treffer und zerstörbare Arenen, die den brutalen Stil der Vorlage einfangen sollen. Neben offensiven Kombos spielen auch Verteidigung, Teamwechsel und taktisches Timing eine wichtige Rolle.

Der Story-Modus bietet zusätzlich eine neue Handlung aus der Feder eines Autors der Invincible-Animationsserie und erweitert damit das bekannte Universum um neue Ereignisse und Kämpfe.

Entwickelt wird das Spiel von Quarter Up, dem neuen Inhouse-Studio von Skybound Games, das von ehemaligen Mitgliedern des Killer-Instinct-Teams aus dem Jahr 2013 geleitet wird.

Invincible VS ist bereits für Xbox Series X|S und PC verfügbar.

 

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