Invincible VS: Neue Featurette zeigt Cecil Stedman in Aktion

0 Autor: , in News / Invincible VS
Übersicht
Image: Skybound Games

Eine neue Featurette zeigt Cecil Stedman aus Invincible VS in Aktion!

Im Rahmen des IGN Fall Fan Fest 2025 haben Skybound Games und das Entwicklerteam eine neue Behind-the-Scenes-Featurette zu Invincible VS veröffentlicht.

Das Video konzentriert sich auf Cecil Stedman, den kürzlich angekündigten spielbaren Charakter, der das wachsende Roster des kommenden 3-gegen-3-Tag-Fighting-Games erweitert.

Die Entwickler geben darin einen detaillierten Einblick in Cecils Kampfstil, Spezialfähigkeiten und Signature-Angriffe – inklusive Tipps, wie man den kompromisslosen Direktor der Global Defense Agency effektiv im Kampf einsetzt.

Invincible VS erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Die Registrierung für die geschlossene Alpha, die 2025 startet, ist ab sofort möglich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Invincible VS

Noch keine Kommentare

Hinterlasse eine Antwort