Invincible VS: Neuer Handtuch-Skin sorgt für Aufmerksamkeit kurz nach Release

Nur wenige Tage nach dem Start erweitert das 3-gegen-3-Kampfspiel Invincible VS sein Angebot um einen auffälligen neuen Skin für die Figur Rex Splode.

Die neue Variante trägt den Namen „Towel Rex“ und setzt auf ein bewusst provokantes Design, das den Charakter in einem minimalistischen Look präsentiert. Damit sorgt das Spiel früh nach Release für zusätzliche Aufmerksamkeit innerhalb der Community.

Begleitend wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Skin in Aktion zeigt und einen Eindruck davon vermittelt, wie sich die kosmetische Erweiterung ins Gesamtbild des Spiels einfügt.

Mit dem schnellen Nachschub an Inhalten unterstreichen die Entwickler ihren Plan, das Spiel auch nach Veröffentlichung kontinuierlich mit neuen Features und kosmetischen Items zu versorgen.