Invincible VS: Neuer Handtuch-Skin sorgt für Aufmerksamkeit kurz nach Release

Nur wenige Tage nach dem Start erweitert das 3-gegen-3-Kampfspiel Invincible VS sein Angebot um einen auffälligen neuen Skin für die Figur Rex Splode.
Die neue Variante trägt den Namen „Towel Rex“ und setzt auf ein bewusst provokantes Design, das den Charakter in einem minimalistischen Look präsentiert. Damit sorgt das Spiel früh nach Release für zusätzliche Aufmerksamkeit innerhalb der Community.
Begleitend wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der den Skin in Aktion zeigt und einen Eindruck davon vermittelt, wie sich die kosmetische Erweiterung ins Gesamtbild des Spiels einfügt.
Mit dem schnellen Nachschub an Inhalten unterstreichen die Entwickler ihren Plan, das Spiel auch nach Veröffentlichung kontinuierlich mit neuen Features und kosmetischen Items zu versorgen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
😂😂😂 omg wer braucht bitte sowas 🤣🤣🤣
Eine halbnackte Frau wäre mir lieber, aber man kann halt nicht alles haben🤪😆
Logisch da isses wieder ok bei Männern, bei Frauen im ka Bikini glei alle Welt gegen die Entwickler bis es geändert wird und ne westliche Spiele Industrie erschaffen in dem dank dieser Leute alle Frauen nur noch %µ£# aussehen oder irwas komplett gecutted wird wo man nichtmal mehr Unterwäsche sieht, siehe Code Vein 2 z.B.
Aber bei Männern 👍
Ja, richtig bitter 👎.
Man will wohl mehr weibliche Spieler mit dem Skin anziehen.
Was ist Invincible? Woher kennt man das? Ich mag ja Fighting Games (eigentlich auch nur Street Fighter) aber diese 3vs3 oder Tag Team Sache ist einfach furchtbar.
Die Serie ist echt cool.