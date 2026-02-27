Invincible VS: Schockierender Auftritt von Powerplex

Rache ist süß und für Powerplex ist sie sogar elektrisch! Auf dem IGN Fan Fest zeigte Quarter Up, das hauseigene Entwicklungsstudio von Skybound Entertainment, Powerplex als neuesten spielbaren Kämpfer im kommenden 3-gegen-3 Tag-Team-Kampfspiel Invincible VS aus dem preisgekrönten Invincible-Universum.

Er gesellt sich zu einer wachsenden Auswahl an beliebten Charakteren wie Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan und Ella Mental, dem ersten neuen Originalcharakter von Invincible VS.

Der ehemalige GDA-Wissenschaftler Scott Duvall und nun Hochspannungs-Bösewicht Powerplex, steckt voller Trauer, nachdem seine Schwester und Nichte bei der Zerstörung Chicagos ums Leben gekommen sind und macht Invincible für ihren Tod verantwortlich.

Mit seiner Fähigkeit, kinetische Energie in Elektrizität umzuwandeln, lässt sich Powerplex von seinem unerbittlichen Hass und seiner unbändigen Wut zu einem fanatischen Rachefeldzug treiben, der katastrophale Folgen hat. In Invincible VS ist er ein Fernkämpfer, der durch elektrisierende Luftangriffe und hervorragende Bodenmobilität Druck auf seine Gegner ausüben und sie auf Distanz halten kann, was brutale Kombos ermöglicht.

Invincible VS ist das erste Spiel, das das Invincible-Universum aus der gefeierten Comic-Reihe von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley zum Leben erweckt. Das vollständig neu entwickelte Spiel bietet beliebte Charaktere, ikonische Schauplätze und vernichtende Kombos in einem brutalen Tag-Team-Kampfspiel mit Turnierniveau und spiegelt Quarter Ups Anspruch an knallharte Kämpfe und seinen tiefen Respekt für das Ausgangsmaterial wider.

Invincible VS erscheint am 30. April 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Hier geht es zum neuen Invincible VS Powerplex-Trailer: