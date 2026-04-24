Invincible VS: Story-Trailer zeigt neues Kampferlebnis

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Image: Skybound Games

Invincible VS zeigt Story-Modus im neuen Trailer.

Ein neuer Story-Trailer zu Invincible VS stellt den Story-Modus des kommenden Kampfspiels vor und zeigt, dass der Titel mehr als reine Prügel-Action bieten soll.

Der Modus wird als originales Erlebnis beschrieben, das von einem Autor der Serie mitgeschrieben wurde. Spieler sollen sich dabei fühlen, als würden sie direkt in einer Episode der Show mitspielen, müssen sich jedoch gleichzeitig aktiv durch Kämpfe ihren Weg durch die Handlung erarbeiten.

Invincible VS stammt von Skybound und dem hauseigenen Studio Quarter Up. Der Fokus liegt dabei auf einer Mischung aus narrativer Präsentation und klassischem Fighting-Gameplay im Universum der bekannten Serie.

Vorbestellungen sind ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 sowie Xbox auf PC auf Amazon möglich.

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11 Kommentare Added

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  3. Rotten 117185 XP Scorpio King Rang 3 | 24.04.2026 - 07:43 Uhr

    Vorbestellen werd ik nit 😅 is eher ma was für nen sale ✌🏻 fand die Beta ganz gut

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  6. burito361 107420 XP Hardcore User | 24.04.2026 - 08:45 Uhr

    Ich mag Kampfspiele, nur nicht sowas 🤦🏻‍♂️ Sieht nach Mobile Spiel aus

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  8. Katanameister 401520 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 24.04.2026 - 09:26 Uhr

    Kann man auf jeden Fall mal im Angebot mitnehmen, müsste mich auch mal näher mit dem Universum beschäftigen.

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