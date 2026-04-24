Invincible VS: Story-Trailer zeigt neues Kampferlebnis

Ein neuer Story-Trailer zu Invincible VS stellt den Story-Modus des kommenden Kampfspiels vor und zeigt, dass der Titel mehr als reine Prügel-Action bieten soll.
Der Modus wird als originales Erlebnis beschrieben, das von einem Autor der Serie mitgeschrieben wurde. Spieler sollen sich dabei fühlen, als würden sie direkt in einer Episode der Show mitspielen, müssen sich jedoch gleichzeitig aktiv durch Kämpfe ihren Weg durch die Handlung erarbeiten.
Invincible VS stammt von Skybound und dem hauseigenen Studio Quarter Up. Der Fokus liegt dabei auf einer Mischung aus narrativer Präsentation und klassischem Fighting-Gameplay im Universum der bekannten Serie.
Vorbestellungen sind ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 sowie Xbox auf PC auf Amazon möglich.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Demo konnte mich leider nicht überzeugen.
Da gibt es eine Demo, dann schaue ich später mal um mir ein Urteil zu bilden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich eine Demo oder nur eine zeitlich begrenzte Beta war.🤔
Okay, danke!
Bin kein Fan von solchen Kampfspielen. 😅
Vorbestellen werd ik nit 😅 is eher ma was für nen sale ✌🏻 fand die Beta ganz gut
Serie top. Spiel Flop.
Das wäre doch mal wieder was für den Gamepass 👀😅
Ich mag Kampfspiele, nur nicht sowas 🤦🏻♂️ Sieht nach Mobile Spiel aus
Nichts für mich.
Kann man auf jeden Fall mal im Angebot mitnehmen, müsste mich auch mal näher mit dem Universum beschäftigen.