Invincible VS: Story-Trailer zeigt neues Kampferlebnis

Ein neuer Story-Trailer zu Invincible VS stellt den Story-Modus des kommenden Kampfspiels vor und zeigt, dass der Titel mehr als reine Prügel-Action bieten soll.

Der Modus wird als originales Erlebnis beschrieben, das von einem Autor der Serie mitgeschrieben wurde. Spieler sollen sich dabei fühlen, als würden sie direkt in einer Episode der Show mitspielen, müssen sich jedoch gleichzeitig aktiv durch Kämpfe ihren Weg durch die Handlung erarbeiten.

Invincible VS stammt von Skybound und dem hauseigenen Studio Quarter Up. Der Fokus liegt dabei auf einer Mischung aus narrativer Präsentation und klassischem Fighting-Gameplay im Universum der bekannten Serie.

Vorbestellungen sind ab sofort für Xbox Series X|S, PS5 sowie Xbox auf PC auf Amazon möglich.