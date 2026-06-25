Invincible VS: The Immortal verstärkt das Roster Ende Juni

Der Super-Anführer der Guardians of the Globe ist bereit für den Kampf: The Immortal wird einer der ersten DLC-Charaktere im 3-gegen-3-Tag-Fighter Invincible VS und ergänzt das bereits stark besetzte Roster rund um Mark Grayson (Invincible), Omni-Man und weitere bekannte Figuren aus dem Invincible-Universum.

Entwickler Quarter Up, das erste hauseigene Studio von Skybound Entertainment, hat den Charakter jetzt offiziell vorgestellt und neue Gameplay-Eindrücke gezeigt. The Immortal erscheint am 30. Juni und bringt einen aggressiven, offensiv geprägten Kampfstil ins Spiel.

DLC-Charaktere und Inhalte zum Start von Season 1

Mit dem Start von Season 1 am 30. Juni erweitert sich das Spiel um neue Inhalte, darunter weitere Kämpfer, einen neuen Modus sowie kosmetische Belohnungen.

Bestätigte Inhalte:

The Immortal (DLC-Kämpfer, Release: 30. Juni)

Universa (DLC-Kämpfer)

Neuer Endless Arcade-Modus

Neue kosmetische Inhalte

Auch die weitere Roadmap für 2026 wurde vorgestellt. Season 2 folgt im Oktober, Season 3 schließt das Jahr im Dezember ab. Jede Season soll neue Kämpfer und zusätzliche Inhalte ins Spiel bringen.