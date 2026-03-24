Invincible VS: Titan rockt das Roster

Manchmal muss man sich eben die Hände dreckig machen, und das kann keiner besser als Titan in Invincible VS!

Titan wird der neueste spielbare Kämpfer in Invincible VS. Er kann Abstand zu seinen Gegnern halten und sie genau dort halten, wo er sie haben will, um sie dann mit einer unerbittlichen Salve verheerender Schläge zu vernichten.

Titan ist mit seinem Ehrgeiz und Ehrgefühl kein typischer Verbrecherboss. Nach dem Sturz seines Vorgängers besteigt Titan den Thron eines Imperiums und setzt seine Macht zum Wohle seiner Familie und seiner Stadt ein – ganz gleich, ob dies rechtmäßig ist oder nicht. Dabei hilft ihm seine Fähigkeit, seinen Körper in festes Gestein zu hüllen, die ihm übermenschliche Kraft und Widerstandsfähigkeit verleiht. Denn wenn Titan nicht gerade von seinem Penthouse aus Befehle erteilt, ist er stets bereit, seinen Gegnern selbst Steine (oder Fäuste) in den Weg zu legen.

Invincible VS ist das kommende 3 gegen 3 Tag-Kampfspiel von Quarter Up, dem ersten hauseigenen Spieleentwicklungsstudio von Skybound Entertainment. Der Titel spielt im preisgekrönten Invincible-Universum und erscheint am 30. April 2026, eine offene Beta wird ab dem 09. April verfügbar sein. Der knallharte Titan reiht sich nun in eine wachsende Liste von Fan-Lieblingen ein, darunter Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot, Monster Girl, Anissa, Lucan, Powerplex und Ella Mental, die erste neue Originalfigur von Invincible VS.

Invincible VS ist das erste große Spiel, in dem das Invincible-Universum aus der gefeierten Comic-Reihe von Robert Kirkman, Cory Walker und Ryan Ottley zum Leben erweckt wird. Das vollständig neu entwickelte Spiel bietet beliebte Charaktere, ikonische Schauplätze und vernichtende Kombos in einem brutalen Tag-Team-Kampfspiel mit Turnierniveau und spiegelt Quarter Ups Anspruch an knallharte Kämpfe und seinen tiefen Respekt für das Ausgangsmaterial wider.

Hier geht es zum neuen Invincible VS Titan-Trailer: