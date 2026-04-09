Invincible VS: Trailer und Details zur Open Beta

Heute startet die Open Beta zu Invincible VS, die mit weiteren Einzelheiten und einem Trailer angefeuert wird.

Die Open Beta von Invincible VS steht unmittelbar bevor und öffnet ab morgen, dem 9. April um 19:00 Uhr deutscher Zeit, die Arena für alle Spieler. Bis zum 12. April um 06:00 Uhr können Fans das Kampfspiel ausgiebig testen und sich einen ersten Eindruck vom Gameplay verschaffen, bevor der offizielle Release am 30. April erfolgt.

Im Fokus der Testphase steht ein umfangreiches Charakteraufgebot mit insgesamt zehn spielbaren Kämpfern. Mit dabei sind bekannte Figuren wie Mark Grayson alias Invincible sowie Omni-Man, ergänzt durch weitere Charaktere wie Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Robot, Monster Girl und Allen the Alien. Jeder von ihnen bringt eigene Fähigkeiten und Kampfstile mit, die es in den kommenden Tagen zu entdecken gilt.

Die Open Beta bietet verschiedene Spielmodi, die sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Spielern gerecht werden. Ein Tutorial führt durch die Grundlagen und erklärt wichtige Mechaniken wie Bewegungen, Eingaben sowie spezielle Systeme wie Active Tagging und Assist Breakers.

Für das Training steht zusätzlich ein separater Übungsmodus bereit, in dem Fähigkeiten gezielt verfeinert werden können.

Im kompetitiven Ranglistenmodus treten Spieler direkt gegeneinander an, um League Points zu sammeln und im Ranking aufzusteigen. Besonders motivierend: Die besten 20 Spieler der Open Beta werden als „Beta Beasts“ in den Credits des Spiels verewigt. Diese besondere Auszeichnung macht den Wettbewerb innerhalb der Beta zu einem zusätzlichen Anreiz für ambitionierte Spieler.

Darüber hinaus erwartet Teilnehmer ein exklusiver Bonus. Der sogenannte „Omni-Beard“-Skin für Omni-Man ist Teil der Belohnungen und greift eine besondere Variante aus der animierten Serie auf, in der der Charakter mit einem markanten Bart-Design erscheint. Dieses kosmetische Extra unterstreicht den exklusiven Charakter der Testphase.

Mit der Open Beta bietet Invincible VS nicht nur einen frühen Einblick in das Gameplay, sondern auch die Möglichkeit, sich bereits vor dem offiziellen Start einen Namen in der Community zu machen.