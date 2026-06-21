Invincible VS: Universa als 19. Kämpferin für Season 1 bestätigt

Invincible VS stellt Universa als neuen Fighter für Season 1 vor.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer zu Invincible VS wurde die Kämpferin Universa offiziell als 19. Fighter des Roster vorgestellt.

Die Figur wird mit dem Start von Season 1 am 30. Juni ins Spiel integriert und erweitert die Auswahl an spielbaren Charakteren um eine weitere mächtige Einheit.

Universa ist außerdem im Year 1 Character Pass enthalten und kann vor dem Kauf im Trainingsmodus ausprobiert werden. Damit erhalten Spieler die Möglichkeit, ihren Kampfstil bereits vorab kennenzulernen.

Der neue Trailer zeigt erste Eindrücke ihres Movesets und positioniert sie als starke Ergänzung im wachsenden Charakter-Line-up von Invincible VS.