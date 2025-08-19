Invincible VS: Zum Start bis zu 20 spielbare Charaktere

Das kommende Kampfspiel Invincible VS, entwickelt von Quarter Up und veröffentlicht von Skybound Games, wird zum Start zwischen 15 und 20 spielbare Charaktere enthalten.

Dies bestätigte Art Director Dan Eder in einem Interview und betonte, dass die Auswahl sowohl Figuren aus der Amazon-Prime-Serie als auch aus der ursprünglichen Comicvorlage von Robert Kirkman umfassen wird.

Neben bekannten Charakteren wie Invincible, Omni-Man, Atom Eve und Battle Beast sollen auch Figuren integriert werden, die bislang weder in der Serie noch im Spiel gezeigt wurden, darunter Inhalte aus zukünftigen Staffeln.

„Wir haben noch keine genaue Zahl bekannt gegeben, aber ich kann Ihnen sagen, dass es wahrscheinlich mehr sein werden, als die Leute denken“, sagte Eder. „Ich kann sagen, dass es zwischen 15 und 20 für die Startliste sein werden. Wir lehnen uns größtenteils mehr an die Serie an. Aber wir haben bestimmte Elemente, die dort noch nicht gezeigt wurden. Entweder Charaktere oder bestimmte Dinge, die in den kommenden Staffeln gezeigt werden sollen. Wir wollen, dass sie in unserem Spiel dargestellt werden. Wir sind sowohl in die Serie als auch in die Comics voll eingetaucht.“